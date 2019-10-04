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Производство

Горьковский автозавод представляет новые модели автомобилей

 © www.metalinfo.ru

Горьковский автозавод, ведущий российский производитель коммерческого транспорта, представляет на Петербургском международном газовом форуме новые модификации автомобилей.

Микроавтобус «ГАЗель NEXT 4.6» с двигателем Evotech 3.0 CNG предназначен для маршрутных перевозок и рассчитан на 22 пассажира. «ГАЗон NEXT 10 LNG/CNG» с двигателем ЯМЗ-534 — среднетоннажный грузовик с комбинированной топливной системой — может работать на двух типах газового топлива: LNG (сжиженном природном газе) и CNG (сжатом природном газе).

Оба представленных автомобиля — это предсерийные экземпляры. Продажи автомобилей в дилерской сети ГАЗ начнутся во второй половине 2020 года.

Природный газ — наиболее экономически эффективный из используемых сегодня на коммерческом транспорте видов топлива. Его применение в грузовых и маршрутных перевозках обеспечивает минимальный уровень топливных расходов на километр пути. IX Петербургский международный газовый форум проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» со 2 по 4 октября.

http://truckandroad.ru/wp-content/uploads/2019/09/1-%D0%93%D0%90%D0%97%D0%BE%D0%BD-NEXT-10-%D1%82-LNG-CNG-3-1920%D1%851080-1024x576.jpghttp://truckandroad.ru/wp-content/uploads/2019/09/1-%D0%93%D0%90%D0%97%D0%BE%D0%BD-NEXT-10-%D1%82-LNG-CNG-3-1920%D1%851080-1024x576.jpg © truckandroad.ru

«ГАЗон NEXT 10 LNG/CNG» предназначен для интенсивной эксплуатации на маршрутах с большими пробегами. Основная топливная система автомобиля работает на LNG (liquefied natural gaz) — сжиженном природном газе (метане), охлажденном до температуры минус 162 градуса. LNG-бак представляет из себя термос, предназначенный для максимально долгого поддержания низкой температуры топлива. Дополнительная топливная система работает на CNG (compressed natural gaz) — сжатом природном газе. Заправочный объем бака LNG — 220 л, объем баллонов CNG — 40 куб. м. Общий запас хода автомобиля на одной заправке — 900 км (700 км — на LNG, 200 км — на CNG).

На автомобиль установлен газовый двигатель ЯМЗ-534. Максимальная мощность мотора — 170 л.с., максимальный крутящий момент — 600 Нм. Максимальная скорость автомобиля — 105 км/ч.

При сравнимых объемах топливного бака LNG обеспечивает в 3 раза больший запас хода, чем CNG. В связи с этим эксплуатация таких автомобилей наиболее выгодна при больших ежедневных пробегах.

Микроавтобус «ГАЗель NEXT 4.6 CNG» рассчитан на перевозу 22 пассажиров (19 сидячих и 3 стоячих места). В автомобиле установлен модернизированный газово-бензиновый двигатель EvoTech 3.0. Увеличение рабочего объема силового агрегата до 3 л (по сравнению с 2,7 л у предыдущей версии двигателя — EvoTech 2.7), применение чугунного блока цилиндров, новых коленчатого и распределительного валов, поршня и головки цилиндров и другие технические изменения позволили снизить теплонагруженность и повысить стабильность работы силового агрегата при высоких температурах. Мощность двигателя увеличена до 122 л.с. при движении на бензине (при движении на сжатом газе — 107 л.с.), а максимальный крутящий момент — до 250 Нм (220 Нм при движении на сжатом газе).

Использование природного газа в качестве моторного топлива позволяет снизить топливные затраты на 40-50% (в зависимости от величины пробега и особенностей конкретной модели) по сравнению с бензином и дизельным топливом.
Источник: https://www.metalinfo.ru/ru/news/111450

ГАЗель NEXT 4.6, ГАЗон NEXT 10 LNG/CNG, группа ГАЗ, автомобильная промышленность
  • 9
    Ruslan Ruslan
    05.10.1913:49:03

    Интересная версия микроавтобуса. Новые окна, дисплей спереди.    

    #1163125
  • 3
    Нет аватара yu.f.pan
    05.10.1916:27:00

    С инженерной точки зрения всё отлично.    

    Использование же трендно-брендного колониального языка, а именно: NEXT 10 LNG/CNG; Evotech 3.0 CNG;CNG (compressed natural gaz — подтверждает, что уродство и вытеснение русского языка происходит на всех уровнях.

    В ГОСТах, и в ЕСКД — в разделах: «Термины и определения» уже тоже перешли на английский в угоду своим западным партнёрам или хозяевам?

    Отредактировано: yu.f.pan~16:28 05.10.19
    #1163155
    • 2
      Нет аватара Nguyen
      05.10.1917:45:28

      уже тоже перешли на английский в угоду своим западным партнёрам или хозяевам?

      Ещё не совсем, но скоро перейдут. Чтобы организовать что-то своё — надо думать, а тут есть уже всё готовенькое и можно тупо скопировать, ссылаясь на «международную кооперацию». Причём, подготовка начинается много ранее — с внедрения в учебные процессы вражеских стандартов «worldskills».

      #1163174
      • 2
        Нет аватара vlad_i_slav
        05.10.1922:03:39

        Это меньшее из зол.

        Если хотим работать на экспорт — увы нам — необходимо работать под стандартами покупателя. И, соответственно, в его терминологии.

        Мы выпали из законодателей технической моды.

        Мы выпали из языковой распространенности в мире.

        Такова объективная реальность на сегодня.

        А завтра — посмотрим.

        Отредактировано: vlad_i_slav~22:05 05.10.19
        #1163216
        • Нет аватара Штехель
          06.10.1904:51:11

          экспорт чего? газелей ))) юмарыст. весь рынок сбыта авто что производятся в РФ ограничен странами ЕАЭС, дальше это штучные потуги экспорта. дальше этой таможенной зоны авто из РФ никуда не пойдут. Фантазеры-экспортеры))))

          #1163246
          • Нет аватара Spechtoff
            06.10.1912:38:41

            Штехель, я видел Газели Некст (эвакуаторы) в Стамбуле, не расстраивайтесь. ЕАЭС тоже хороший рынок сбыта.

            #1163262
            • Нет аватара Штехель
              06.10.1918:47:12

              Не хочу вас расстроить, но в турции газельки собирают из машинокомплектов, а не завозят целиком. Не попала бы она на рынок турции без сборки, пошлины и локальные производители сделают ее неконкурентной. И да для интереса посмотрите сколько газелей было реализовано в таможенной зоне ЕАЭС и сколько пошло на экспорт, за ее пределы. ЕАЭС — это единственный рынок сбыта — был, есть и будет.

              #1163307
              • Нет аватара Spechtoff
                07.10.1909:16:36

                Штехель, вы скептик. Уже то что ГАЗ ездит по Турции плюс.

                #1163406
                • Нет аватара Штехель
                  07.10.1915:00:08

                  ладно попытаюсь объяснить на пальцах если самому сложно дойти до истинны что рынок сбыта строго ограничен всегда одной таможенной зоной — в частности такого не уникального товара как коммерческие автомобили .

                  На нашем рынке вполне достаточно представлено различных китайских авто в том числе и коммерческих — все эти поделки из поднебесной продаются в Китае тысячными если не стотысячными тиражами, у нас же в стране они продаются штучно и никак особо не влияют на наш рынок и не есть стратегически важным рынком сбыта для производителя. Для увеличения продаж автопроизводители делают локализацию — то есть несут дополнительные убытки на организацию сборки, примеров масса в РФ восновном это корейские и китайские поделки. К примеру тот же завод Джили что батька поставил в нашей таможенной зоне — это я о пердприятиях которые в основном только занимаются сборкой из машинокомплектов. Да продажи растут машины становятся более конкурентными на внутреннем рынке, но звезд с неба не берут, для серьезной экспансии необходимо инвестировать на порядок большие средства — и довести уровень локализации как тот же Хенде или Ваг в Питере и Калуге .

                  НУ, а теперь считаем плюсы и минусы для автопроизводителя при большом проценте локализации. Очевидно это рост прибыли и возможно возврат инвестиций при захвате внутреннего рынка. ТО есть прямой профит для акционеров — то есть капиталистов. НУ и минусы — нет роста, а возможно и сокращение производственных мощностей в стране с материнской компанией — для народонаселения сплошные минусы .

                  ТО есть что имеем в сухом остатке — в случае глубокой локализации профит получит капиталист и косвенно государство через налоги (если материнская компания будет показывать прибыль), народонаселение получит сокрашщение рабочих мест на сборочном предприятии в стране где материнская компания. Примеров таких масса — это и США и развитые страны ЕС. Потому мил человек важно производство и сбыт продукции у себя в стране (в своей таможенной зоне), а излишки на экспорт с возможно минимальным уровнем локализации (типа как в Турции). Только так мы обеспечиваем народонаселение работой, государство налогами, ПФ сборами. Вынос производств заграницу хорош когда экономика развитая и он хорош только для капиталиста — примеры см. выше.

                  #1163495
              • Олег Булавский Олег Булавский
                07.10.1909:57:27

                Всегда поражало, почему БМВ или Фольц, собранные из немецких машинокомплектов в Калининграде или Калуге не становятся отечественным авто, а остаются немецкими.

                А, в отличие от них, собранные в Турции ГАЗели, вдруг резко перестают быть продуктом отечественного экспорта.

                #1163411
                • Нет аватара Штехель
                  07.10.1914:33:11

                  логика железная браво! )))) строй логические цепочки дальше в том же духе Холмс)))

                  #1163485
                  • Олег Булавский Олег Булавский
                    07.10.1914:50:42

                    Переход на личность оппонента — лучшее свидетельство полного отсутствия аргументов в защиту своей позиции.

                    Что и требовалось доказать!

                    #1163492
                    • Нет аватара Штехель
                      07.10.1915:19:09

                      спасибо о величайший ум человечества что просвятил! в очередной раз подтвердил силу своей аналитической машины — восхишаюсь со слезами на глазах и внимаю в смиренни каждому твоему слову )))

                      #1163507
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