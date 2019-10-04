Горьковский автозавод представляет новые модели автомобилей

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Горьковский автозавод, ведущий российский производитель коммерческого транспорта, представляет на Петербургском международном газовом форуме новые модификации автомобилей.

Микроавтобус «ГАЗель NEXT 4.6» с двигателем Evotech 3.0 CNG предназначен для маршрутных перевозок и рассчитан на 22 пассажира. «ГАЗон NEXT 10 LNG/CNG» с двигателем ЯМЗ-534 — среднетоннажный грузовик с комбинированной топливной системой — может работать на двух типах газового топлива: LNG (сжиженном природном газе) и CNG (сжатом природном газе).

Оба представленных автомобиля — это предсерийные экземпляры. Продажи автомобилей в дилерской сети ГАЗ начнутся во второй половине 2020 года.

Природный газ — наиболее экономически эффективный из используемых сегодня на коммерческом транспорте видов топлива. Его применение в грузовых и маршрутных перевозках обеспечивает минимальный уровень топливных расходов на километр пути. IX Петербургский международный газовый форум проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» со 2 по 4 октября.

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«ГАЗон NEXT 10 LNG/CNG» предназначен для интенсивной эксплуатации на маршрутах с большими пробегами. Основная топливная система автомобиля работает на LNG (liquefied natural gaz) — сжиженном природном газе (метане), охлажденном до температуры минус 162 градуса. LNG-бак представляет из себя термос, предназначенный для максимально долгого поддержания низкой температуры топлива. Дополнительная топливная система работает на CNG (compressed natural gaz) — сжатом природном газе. Заправочный объем бака LNG — 220 л, объем баллонов CNG — 40 куб. м. Общий запас хода автомобиля на одной заправке — 900 км (700 км — на LNG, 200 км — на CNG).

На автомобиль установлен газовый двигатель ЯМЗ-534. Максимальная мощность мотора — 170 л.с., максимальный крутящий момент — 600 Нм. Максимальная скорость автомобиля — 105 км/ч.

При сравнимых объемах топливного бака LNG обеспечивает в 3 раза больший запас хода, чем CNG. В связи с этим эксплуатация таких автомобилей наиболее выгодна при больших ежедневных пробегах.

Микроавтобус «ГАЗель NEXT 4.6 CNG» рассчитан на перевозу 22 пассажиров (19 сидячих и 3 стоячих места). В автомобиле установлен модернизированный газово-бензиновый двигатель EvoTech 3.0. Увеличение рабочего объема силового агрегата до 3 л (по сравнению с 2,7 л у предыдущей версии двигателя — EvoTech 2.7), применение чугунного блока цилиндров, новых коленчатого и распределительного валов, поршня и головки цилиндров и другие технические изменения позволили снизить теплонагруженность и повысить стабильность работы силового агрегата при высоких температурах. Мощность двигателя увеличена до 122 л.с. при движении на бензине (при движении на сжатом газе — 107 л.с.), а максимальный крутящий момент — до 250 Нм (220 Нм при движении на сжатом газе).

Использование природного газа в качестве моторного топлива позволяет снизить топливные затраты на 40-50% (в зависимости от величины пробега и особенностей конкретной модели) по сравнению с бензином и дизельным топливом.