В Воронежской области открыт новый молочный комплекс

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Пятого сентября холдинг «ЭкоНиваАгро» запустил в работу животноводческий комплекс в п. Старая Чигла Аннинского района Воронежской области, рассчитанный на 2800 голов дойного стада. Для местного населения создано 120 рабочих мест.

Планировалось, что через месяц предприятие должно выйти на полную мощность и объем производства достигнет 90 тонн молока в сутки.

Совсем скоро компания откроет в регионе ещё два животноводческих комплекса на 2800 голов дойного стада в Лискинском и Петропавловском районах. А в 2020 году предприятие планирует запустить в работу животноводческие комплексы на 3300 голов дойного стада в Бобровском и Таловском районах Воронежской области.

Новый животноводческий комплекс работает по технологии беспривязного содержания.

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Основной молочный блок оборудован доильным залом с каруселью на 72 места, а в родильном отделении установлена елочка на 16 мест для новотельных коров. На комплексе предусмотрены секции для молодняка от трех до восьми месяцев, территории для их выгульного содержания, силосная площадка и очистные сооружения.