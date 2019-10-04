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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Воронежской области открыт новый молочный комплекс

 © ekoniva-apk.ru

Пятого сентября холдинг «ЭкоНиваАгро» запустил в работу животноводческий комплекс в п. Старая Чигла Аннинского района Воронежской области, рассчитанный на 2800 голов дойного стада. Для местного населения создано 120 рабочих мест.

Планировалось, что через месяц предприятие должно выйти на полную мощность и объем производства достигнет 90 тонн молока в сутки.

Совсем скоро компания откроет в регионе ещё два животноводческих комплекса на 2800 голов дойного стада в Лискинском и Петропавловском районах. А в 2020 году предприятие планирует запустить в работу животноводческие комплексы на 3300 голов дойного стада в Бобровском и Таловском районах Воронежской области.

Новый животноводческий комплекс работает по технологии беспривязного содержания.

 © sun9-37.userapi.com

Основной молочный блок оборудован доильным залом с каруселью на 72 места, а в родильном отделении установлена елочка на 16 мест для новотельных коров. На комплексе предусмотрены секции для молодняка от трех до восьми месяцев, территории для их выгульного содержания, силосная площадка и очистные сооружения.

Источник: https://www.ekoniva-apk.ru/press/news/1807-schastlivoe-chislo-13

Воронежская область, производство молока , ЭкоНива
  • Комментарий удален
  • Комментарий удален
  • 4
    Нет аватара burovik
    05.10.1913:10:26

    Степан разбушевался    

    Вообще глядя на один за другим открывающиеся мега комплексы ЭкоНива, охотно верится в

    компания придерживается намеченного курса — производство 6000 тонн молока в сутки к 2025 году.

    Это 2 млн тонн молока в год, такие немцы нам нужны.

    #1163121
  • 2
    Нет аватара kim300
    05.10.1917:49:11

    Радостно что стали вводить комплексы с поголовьем более 2500 голов .

    Если меньше то не так выгодно. )

    Почитал тут намедни, иностранцы кстати охотно инвестируют в сельское хозяйство наше. (свои фирмы открывают )

    #1163177
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