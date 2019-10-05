В Иркутской области в полном объеме открыто движение на обходе Усть-Кута

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Капитальный ремонт почти 24-километрового участка трассы А-331 «Вилюй» выполнен в срок и с должным качеством.

Работы на объекте велись в два этапа: в 2018 году капремонт выполнили на первых девяти километрах, в этом — на оставшихся 14 км. Особенность данного участка — обилие крутых поворотов, спусков и подъемов, что обусловлено рельефом местности, благодаря капитальному ремонту количество таких сложных мест заметно сократилось.

Специалисты усилили дорожную одежду, выполнив основание методом холодного ресайклинга с добавлением сверхпрочного портландцемента. Укреплены откосы, обочины, кюветы, организован водоотвод с проезжей части, отремонтировано около 30 труб.

В целях обеспечения безопасности установлено 8 км линий электроосвещения, установлены новые километровые знаки. Ранее обход Усть-Кута нумеровался с 0 по 23 км, теперь этот участок — полноценная часть трассы «Вилюй» с соответствующим километражем — с 563 по 587 км.

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Федеральная трасса А-331 «Вилюй» Тулун — Братск — Усть-Кут — Мирный — Якутск соединяет Иркутскую область и Республику Саха (Якутия). Общая протяженность автодороги в регионе — 736 км. Всего до конца года в границах Иркутской области будет приведено в нормативное состояние более 100 км этой трассы. Транспортный обход Усть-Кута — важная часть маршрутов большегрузного транспорта, следующего в промышленный поселок Верхнемарково. Пиковая интенсивность движения здесь составляет 1700 авт./сут.

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