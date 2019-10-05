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Детские сады и школы

В Дагестане открыли новый детский сад

 © bekenez.ru

В селение Гурбуки Карабудахкентского района прошло открытие детского сада № 23 «Страна чудес». Это долгожданное и значимое событие для всех жителей селения, 150 детей получат дошкольное образование.

Детский сад № 23 «Страна чудес» стал четвертым по счёту в ряду дошкольных образовательных учреждений, открытых в районе за последние 2-3 года.

При поддержке частно-государственного партнерства открыты: МКДОУ «Детский сад № 18 «Ясмина» в с. Новый Параул, МКДОУ «Детский сад № 20 «Счастливый малыш» в с. Агачаул, МКДОУ «Детский сад № 21"Волшебник» в с. Губден и МКДОУ «Детский сад № 23 «Страна чудес» в с. Гурбуки.
Источник: http://mirmol.ru/novosti/v-karabuda...m-rajone-otkryli-novyj-detskij-sad/

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новый детсад, Дагестан
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