В Дагестане открыли новый детский сад

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В селение Гурбуки Карабудахкентского района прошло открытие детского сада № 23 «Страна чудес». Это долгожданное и значимое событие для всех жителей селения, 150 детей получат дошкольное образование.

Детский сад № 23 «Страна чудес» стал четвертым по счёту в ряду дошкольных образовательных учреждений, открытых в районе за последние 2-3 года.

При поддержке частно-государственного партнерства открыты: МКДОУ «Детский сад № 18 «Ясмина» в с. Новый Параул, МКДОУ «Детский сад № 20 «Счастливый малыш» в с. Агачаул, МКДОУ «Детский сад № 21"Волшебник» в с. Губден и МКДОУ «Детский сад № 23 «Страна чудес» в с. Гурбуки.