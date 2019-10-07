«Кладовая Олекмы» в Якутии реконструировала сырный цех

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В Олекминске в ООО «Кладовая Олекмы» 4 октября открылся после реконструкции инновационный автоматизированный цех по производству сыра. Так предприятие отметило сразу два юбилея — 10-летие со дня создания своего ООО и 15-летие Олекминского пищекомбината.

Реконструкция цеха позволит в 2019 году нарастить объем сырной продукции в полтора раза, а на следующий год — удвоить показатели 2018 года.

Несмотря на всевозможные трудности в сельскохозяйственной отрасли, коллективу «Кладовой Олекмы» удалось расширить посевные площади до 1000 гектар, по некоторым пашням достигли десятикратного увеличения урожайности. Кормовая база пополнилась такими культурами, как кукуруза, подсолнечник, суданские травы. За пять лет построено пять современных коровников.

© www.sakha.gov.ru

© www.sakha.gov.ru