БЭЗРК-Белгранкорм запустил завод по производству удобрений из биокомпоста в Новгородской области

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7 октября на птицеводческом комплексе ООО «Белгранкорм — Великий Новгород» в Крестецком районе состоялось открытие производства удобрения из биокомпоста.

Линия, установленная на предприятии, — первая в России, создана на основе японских технологий.

Инвестиционный проект стоимостью свыше 300 млн рублей реализован в рамках соглашения о намерениях между правительством Новгородской области, ООО «Белгранкорм — Великий Новгород» и японской компанией «RJYSHINGINEERINGoLTD» (Кошин Инжиниринг Ко). Оно было заключено в мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме.

Предприятие производит удобрения из биокомпоста и планирует выпускать 12-20 тыс. тонн гранулированных удобрений в год.

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По словам председателя совета директоров агрохолдинга «БЭЗРК-Белгранкорм» Александра Орлова, которые приводятся в сообщении, урожайность зерновых и других культур при внесении такой подкормки в почву вырастает на 30-40%, что превышает отдачу от других типов удобрений. Агрохолдинг будет использовать собственные удобрения на своих же полях в Белгородской и Новгородской областях. Излишки удобрений планируется продавать как оптом, так и в розницу.

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Предприятие ООО «Белгранкорм — Великий Новгород» работает на территории Новгородской области 12 лет. Основные направления деятельности — производство мяса птицы, молочное животноводство и растениеводство. Предприятие входит в крупнейший агрохолдинг «БЭЗРК — Белгранкорм».

В 2018 году ООО «Белгранкорм — Великий Новгород» открыл в Крестецком районе современный молочный комплекс на 400 голов дойного стада. Инвестиции в строительство комплекса превысили 350 миллионов рублей.