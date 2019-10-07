Новый порт Тамань отправил за рубеж первые суда большой вместимости с углем группы «Сибантрацит»

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Таманский терминал навалочных грузов (оператор — ООО «ОТЭКО-Портсервис», входит в Группу компаний «ОТЭКО») в порту Тамань начал одновременную обработку судов на двух причалах и погрузку судов класса Panamax большой вместимости 75 000-82 000 т на полную осадку.

Судно дедвейтом 82 000 т с углем Группы «Сибантрацит» ушло 7 октября из порта Тамань покупателям с выгрузкой в европейских портах. Ранее было отправлено судно во Вьетнам. Общий объем отгруженного на оба судна угля составил более 120 000 т.

Группа «Сибантрацит» является якорным клиентом терминала навалочных грузов порта Тамань. «Мы — стратегический партнер ОТЭКО по перевалке угля в порту Тамань, и крайне заинтересованы в его развитии, — заявил владелец Группы „Сибантрацит“ Дмитрий Босов. — Для нас данное сотрудничество открывает новые логистические пути и новые возможности для экспорта».

«Портово-индустриальный парк» ОТЭКО — один из крупнейших инвестиционных проектов на Юге России. Его частью является Таманский терминал навалочных грузов (ТТНГ) — первый и крупнейший на побережье Азово-Черноморского бассейна России специализированный терминал по перевалке сыпучих материалов. Проектная мощность — 60 млн т грузов в год, 50 млн т из них — уголь.

При реализации проекта ТТНГ применяются уникальные технологические решения, не имеющие аналогов в России, в частности: крупнейшие склады угля объемом 3,5 млн тонн (на полное развитие), крупнейшие в мире хранилища серы и минеральных удобрений (по 300 000 т каждое) 2 трехвагонных вагоноопрокидывателя с последующей установкой четырехвагонного вагоноопрокидывателя, причальные комплексы, обеспечивающие возможность приема судов дедвейтом до 220 000 т ( максимальный размер судна, способного пройти через Босфор).

ОТЭКО уделяет особое внимание защите окружающей среды, применяя самые современные технологии: сплошной пылеветрозащитный экран по периметру склада угля высотой до 25 м, системы аспирации и водяного пылеподавления в вагоноопрокидывателях и пересыпных станциях, автоматизированные оросительные комплексы складов угля, высокоэффективные системы обеспыливания на погрузо-разгрузочных механизмах морской и береговой составляющих терминала, вакуумные пылеуборочные машины и многое другое. Кроме того, расположение терминала на значительном удалении от берега моря само по себе позволяет свести к минимуму негативное воздействие на экологию.

Группа «Сибантрацит» — крупнейший в России производитель металлургических углей, мировой лидер по выпуску высококачественного антрацита. Объем производства в 2018 г. — 24,1 млн т угля и антрацита.

https://iz.ru/929602/2019-10-07/novyi-port-taman-otpravil-za-rubezh-pervye-suda-bolshoi-vmestimosti-s-uglem-gruppy-sibantratcit