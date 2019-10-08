В Усинске Республики Коми открыт второй корпус Ледового дворца
Новый корпус ледового дворца «Югдöм» построен нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ» в рамках соцпартнёрства с республикой. Общая стоимость проекта, с учётом благоустройства и приобретения оборудования, составила порядка 200 млн рублей.
Второй корпус Ледового дворца «Югдöм» представляет собой двухэтажное здание. На первом располагается универсальный зал для игровых видов спорта с трибунами на 188 мест, на втором — зал для борьбы и бокса.
Теперь в Усинске есть целая группа спортивных сооружений для проведения тренировок и соревнований не только в зимних видах спорта, но также в мини-футболе, волейболе, баскетболе. Здесь можно проводить соревнования не только республиканского, но и федерального уровня.
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