В Самарской области запустили завод «ПМ-Композит» по производству композитных материалов
На «ПМ-Композит», который заработал в ОЭЗ «Тольятти», создано 128 рабочих мест. Предприятие занимается проектированием и выпуском продукции для транспортной и городской инфраструктуры.
Инвестиции в его создание составили почти 895 миллионов рублей.
«ПМ-Композит» сможет выпускать продукцию для автомобильной, железнодорожной и энергетической отраслей, строительства, судостроения, авиа- и ракетостроения, а также потребительские товары.
Завод использует технологии горячего прессования и полимербетонного литья. Сотрудники работают с высокотехнологичным европейским оборудованием. На заводе установлены прессы с усилием до 1500 тонн, роботизированная линия для автоматизации циклов, заливочный комплекс для производства продукции из полимербетона. Здесь также создана собственная лаборатория где проходят испытания и контроль качества.
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