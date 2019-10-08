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Новые заводы и цеха

В Самарской области запустили завод «ПМ-Композит» по производству композитных материалов

 © sgpress.ru

На «ПМ-Композит», который заработал в ОЭЗ «Тольятти», создано 128 рабочих мест. Предприятие занимается проектированием и выпуском продукции для транспортной и городской инфраструктуры.

Инвестиции в его создание составили почти 895 миллионов рублей.

«ПМ-Композит» сможет выпускать продукцию для автомобильной, железнодорожной и энергетической отраслей, строительства, судостроения, авиа- и ракетостроения, а также потребительские товары.

Завод использует технологии горячего прессования и полимербетонного литья. Сотрудники работают с высокотехнологичным европейским оборудованием. На заводе установлены прессы с усилием до 1500 тонн, роботизированная линия для автоматизации циклов, заливочный комплекс для производства продукции из полимербетона. Здесь также создана собственная лаборатория где проходят испытания и контроль качества.

 © sgpress.ru

 © sgpress.ru
Источник: https://sgpress.ru/news/164963?utm_...rrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Самарская область, ПМ-Композит, ОЭЗ Тольятти
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    • Human RS Human RS
      08.10.1921:38:23

      триллипут

      Поставил плюс новости, но, прочитав про «высокотехнологичное европейское оборудование», понял, что речь по сути идёт о сборочном производств

      Сборочное производство композитов?    

      #1163917
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        • Сергей Котенко Сергей Котенко
          08.10.1922:03:15

          … ну и остальной бред    

          #1163928
          • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
        • Нет аватара brat_po_razumu
          09.10.1903:07:37

          Да ты хоть понимаешь, что не будь этого импортного оборудования, не будет и никаких композитов? А поставляют нам из Европы это оборудование только потому, что у нас по сравнению с ними дешёвая рабочая сила. А дешёвая она потому, что МРОТ в РФ меньше, чем в африканских странах.

          Какой бред… Вопиющий.

          Если я купил себе за границей штаны, станок или композит — то это потому, что в России МРОТ ниже, чем там в Голландии, Германии или США??? А живя в Голландии, Германии или США, где МРОТ высокий — я что, НЕ МОГУ купить себе за границей штаны, станок или композит??? Уверяю тебя — голландцы, немцы и американцы покупают за границей и штаны, и станки, и композиты. Как и русские.

          У тебя бессвязный бред.

          Я купил себе за границей штаны, станок или композит потому, что мне это нужно.

          Это — «американский» самолет Дримлайнер, Боинг-787:

           © modernairliners.com

          Ничего, что там детали из Кореи, Японии, Франции, Великобритании, России — причем и разработка в значительной степени российская?

          У «свидетелей секты Путина» логика отсутствует по определению.

          Да, у тебя, свидетеля секты Путина — логика отсутствует напрочь.

          Отредактировано: brat_po_razumu~03:17 09.10.19
          #1163977
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        08.10.1922:02:20

        Сборочное производство композитов?

        Ну да, «горячего прессования и полимербетонного литья». Отвёрточные технологии — они такие    

        Как всегда бред сивой кобылы.

        #1163926
        • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
          • Нет аватара Максим С
            08.10.1923:10:22

            Сотрудники работают с высокотехнологичным европейским оборудованием.
            - ну и? Вы в курсе, что оборудование можно и через посредников покупать?)

            #1163953
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