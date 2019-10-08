В Самарской области запустили завод «ПМ-Композит» по производству композитных материалов

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На «ПМ-Композит», который заработал в ОЭЗ «Тольятти», создано 128 рабочих мест. Предприятие занимается проектированием и выпуском продукции для транспортной и городской инфраструктуры.

Инвестиции в его создание составили почти 895 миллионов рублей.

«ПМ-Композит» сможет выпускать продукцию для автомобильной, железнодорожной и энергетической отраслей, строительства, судостроения, авиа- и ракетостроения, а также потребительские товары.

Завод использует технологии горячего прессования и полимербетонного литья. Сотрудники работают с высокотехнологичным европейским оборудованием. На заводе установлены прессы с усилием до 1500 тонн, роботизированная линия для автоматизации циклов, заливочный комплекс для производства продукции из полимербетона. Здесь также создана собственная лаборатория где проходят испытания и контроль качества.

© sgpress.ru

© sgpress.ru