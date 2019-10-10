Немецкая компания Phoenix Contact начала строить в «Сколково» центр разработок

Представители немецкой компании Phoenix Contact и фонда «Сколково» заложили первый камень партнерского центра на территории «Сколково». К 2021 году в новом здании будет открыт региональный центр разработок и отраслевых компетенций для обслуживания Евразийского региона.

«Феникс Контакт РУС» — один из ключевых партнеров Фонда «Сколково» в области энергоэффективности. После Германии, США и Китая Россия становится четвертой страной, где компания делает ставку на сочетание производства, логистики и разработки новых технологий.

Важным фактором в решении о локализации Phoenix Contact на территории инновационного центра «Сколково» стала возможность интеграции в экосистему, где уже эффективно функционируют предприятия промышленности, R&D центры, образовательные учреждения, собраны лучшие российские стартапы, прошедшие экспертную оценку фонда. Кроме того, в «Сколково» работают компании, являющиеся партнерами Phoenix Contact.

Phoenix Contact GmbH & Co. KG (1923, Германия) является одним из мировых лидеров по производству и разработке компонентов, систем и решений в области электротехники, электроники и автоматизации. Высокотехнологичное оборудование Phoenix Contact широко применяется в различных отраслях промышленности: энергетике, нефтегазовой отрасли, машиностроении, приборостроении и многих других.