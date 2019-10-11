Новые детские сады открывают во Всеволожском районе Ленинградской области

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В г. Сертолово начал работу новый детский сад на 240 мест. Он рассчитан на 12 групп для детей в возрастной категории от 2-х до 7-ми лет. В здании имется физкультурный зал и бассейн.

За две недели октября во Всеволожском районе открывается 4 новых дошкольных учреждения, их будут посещать 680 детей.

Всего в 2019 году во Всеволожском районе будут открыты 19 новых детских садов.