Завершен морской этап государственных испытаний подводной лодки «Петропавловск-Камчатский»

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АО «Адмиралтейские верфи» завершило морской этап государственных испытаний первой подводной лодки проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» для Тихоокеанского флота. Корабль успешно выполнил программу испытаний, включая запланированные погружения. Все системы подводной лодки работали в штатном режиме, подтвердив заявленные тактико-технические характеристики.

Морской этап длился неделю: «Петропавловск-Камчатский» вышел в море 04 октября и вернулся 10 октября. В настоящее время на корабле проводится ревизия, за которой последует чистовая отделка. Заводские ходовые испытания корабль прошел в августе — сентябре 2019 года.