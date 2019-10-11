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Судостроение и судоходство

Завершен морской этап государственных испытаний подводной лодки «Петропавловск-Камчатский»

 © admship.ru

АО «Адмиралтейские верфи» завершило морской этап государственных испытаний первой подводной лодки проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» для Тихоокеанского флота. Корабль успешно выполнил программу испытаний, включая запланированные погружения. Все системы подводной лодки работали в штатном режиме, подтвердив заявленные тактико-технические характеристики.

Морской этап длился неделю: «Петропавловск-Камчатский» вышел в море 04 октября и вернулся 10 октября. В настоящее время на корабле проводится ревизия, за которой последует чистовая отделка. Заводские ходовые испытания корабль прошел в августе — сентябре 2019 года.
Источник: http://admship.ru/press/news/admira...podvodnoy-lodki-proekta-636-3-dlya/

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636.3, Петропавловск-Камчатский, Адмиралтейские верфи, Санкт-Петербург
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