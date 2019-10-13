Фотоотчет со строительства обхода города Сасова Рязанской области

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Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области опубликовало фотоотчет со строительства сасовского обхода.

Согласно государственному контракту подрядчику предстоит построить участок обхода города Сасово протяженностью 3,87 км, включая мост через р.Сасовка — 43 м и путепровод через железную дорогу — 133 м. Работы планируют завершить в декабре.

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