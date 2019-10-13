Фотоотчет со строительства обхода города Сасова Рязанской области
Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области опубликовало фотоотчет со строительства сасовского обхода.
Согласно государственному контракту подрядчику предстоит построить участок обхода города Сасово протяженностью 3,87 км, включая мост через р.Сасовка — 43 м и путепровод через железную дорогу — 133 м. Работы планируют завершить в декабре.
Читайте также...
- Новая транспортная развязка увеличила в два раза пропускную способность М-5 «Урал» в Рязани
- В Новомичуринское водохранилище Рязанская ГРЭС выпустила пять тонн рыбы
- Российские рефрижераторы в сотрудничестве Автофургон и Grünwald
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!