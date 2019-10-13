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Дорожное строительство

Фотоотчет со строительства обхода города Сасова Рязанской области

 © sun9-56.userapi.com

Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области опубликовало фотоотчет со строительства сасовского обхода.

Согласно государственному контракту подрядчику предстоит построить участок обхода города Сасово протяженностью 3,87 км, включая мост через р.Сасовка — 43 м и путепровод через железную дорогу — 133 м. Работы планируют завершить в декабре.

 © sun9-48.userapi.com

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Источник: https://rzn.mk.ru/social/2019/10/12...ferrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Рязанская область, дорожное строительство
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