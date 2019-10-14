Добавить статью
Лого Сделано у нас
Спортивные объекты

Новый спортивный комплекс открылся в селе на Ставрополье

 © stv24.tv

В селе Дивном Апанасенковского района открыт новый спортивный комплекс. Объект построили по краевой программе развития восточных территорий края.

На территории комплекса предусмотрены залы для занятия рукопашным боем, атлетикой и фитнесом, а также площадки для футбола и волейбола. Спорткомплекс может принять больше 210 тысяч человек в год.

Общая стоимость проекта составила более 73 млн рублей, включая средства, направленные на приобретение оборудования.

Также в селе Дивном продолжается модернизация стадиона. Строители реконструировали теннисный корт с прилегающей территорией. Согласно планам, там установят воркаут-площадку и комплекс тренажёров, оборудуют зоны для занятия пляжным волейболом и футболом. Также на поле заменят покрытие.

Источник: https://stv24.tv/novosti/v-sele-apa...kovskogo-rajona-otkryli-novyj-fok/

спортивные объекты , Ставропольский край , сельская жизнь
  • Alexander Rudkowski Alexander Rudkowski
    14.10.1912:12:29

    Деньги в никуда. 13 тыс постоянно сокращающегося населения, половина пенсионеры, экономически активное население на вахтах в Москве или севере

    Отредактировано: Alexander Rudkowski~12:35 14.10.19
    #1165000
    • goryachee_leto goryachee_leto
      14.10.1914:28:03

      Откуда данные по этоу селу?

      А вообще: надо деревни, где малокомплектные школы, стараться прекращать финансировать, а людям предлагать средства для переезда в райцентры по программе, типа переселения с Крайнего Севера.

      Вкладывание средств в умирающие деревни — деньги на ветер.

      Вечно вижу слезные репортажи на ютуб про подобные деревни от BBC или DW.

      И реально люди живут очень скудно, а перспектив никаких.

      А летом будут туда ездить как на дачи.

      Переселили же в Имеритинке бабушек к ОИ в таунхаусы и все были довольны.

      #1165032
    • Е.Юрий Е.Юрий
      14.10.1915:23:24

      половина пенсионеры,

       © stv24.tv

      Даже если такому количеству ребят этот комплекс принесет пользу и дети не будут шататься по улицам и быть предоставлены сами себе со всеми вытекающими, это уже хорошо.

      Отредактировано: Е.Юрий~15:24 14.10.19
      #1165044
    • Олег Бахарев Олег Бахарев
      14.10.1915:35:24

      Спортивная инфраструктура — это всегда деньги в будущее. Ничто так сильно не развивает в человеке важнейшие качества — силу воли и дисциплину как спорт.

      #1165048
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,