Новый спортивный комплекс открылся в селе на Ставрополье
В селе Дивном Апанасенковского района открыт новый спортивный комплекс. Объект построили по краевой программе развития восточных территорий края.
На территории комплекса предусмотрены залы для занятия рукопашным боем, атлетикой и фитнесом, а также площадки для футбола и волейбола. Спорткомплекс может принять больше 210 тысяч человек в год.
Общая стоимость проекта составила более 73 млн рублей, включая средства, направленные на приобретение оборудования.
Также в селе Дивном продолжается модернизация стадиона. Строители реконструировали теннисный корт с прилегающей территорией. Согласно планам, там установят воркаут-площадку и комплекс тренажёров, оборудуют зоны для занятия пляжным волейболом и футболом. Также на поле заменят покрытие.
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