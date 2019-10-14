Новый спортивный комплекс открылся в селе на Ставрополье

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В селе Дивном Апанасенковского района открыт новый спортивный комплекс. Объект построили по краевой программе развития восточных территорий края.

На территории комплекса предусмотрены залы для занятия рукопашным боем, атлетикой и фитнесом, а также площадки для футбола и волейбола. Спорткомплекс может принять больше 210 тысяч человек в год.

Общая стоимость проекта составила более 73 млн рублей, включая средства, направленные на приобретение оборудования.

Также в селе Дивном продолжается модернизация стадиона. Строители реконструировали теннисный корт с прилегающей территорией. Согласно планам, там установят воркаут-площадку и комплекс тренажёров, оборудуют зоны для занятия пляжным волейболом и футболом. Также на поле заменят покрытие.