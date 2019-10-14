В Москве открыли новый корпус ГНЦК им. А. Н. Рыжих

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В Москве открылся новый лечебный корпус уникального специализированного учреждения мирового уровня — «Государственного научного центра колопроктологии им. А.Н. Рыжих» Минздрава России.

Лечебный корпус занимает шесть этажей. На первом этаже находится консультативно-диагностическое отделение проктологии, рассчитанное на 250 посещений в смену. На втором этаже расположены отделение патоморфологических исследований и дневной стационар. На третьем — отделение эндоскопической хирургии, дневной стационар и малая операционная. На четвертом, пятом и шестом этажах разместились два хирургических отделения с палатами, здесь могут проходить лечение до 90 человек.

Открытие лечебного корпуса, оснащенного новейшим оборудованием, существенно расширяет возможности для оказания помощи пациентам колопроктологического профиля. По предварительным подсчетам, функционирование корпуса позволит пролечить дополнительно в год около 3000 пациентов, из них не менее 400 страдающих раком толстой кишки.

В отделениях нового корпуса обустроены палаты повышенной комфортности, рассчитанные на 1-2 человек, работает научно-консультативная поликлиника.

Государственный научный центр колопроктологии имени А.Н. Рыжих был основан в 1965 году и является единственным в мире, специализирующимся исключительно на диагностике и лечении колопроктологических заболеваний.

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