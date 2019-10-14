В Саратов поступила первая часть большой партии коммунальной техники
На торжественной церемонии передали тридцать единиц новой дорожной техники.
Ранее на нужды регионального центра была выделена субсидия в миллиард рублей. Из них 650 миллионов потрачены на приобретение техники, а оставшаяся часть денег ушла на ее содержание и обслуживание. Всего планируется поставить 112 единиц новой техники.
По состоянию на 14 октября уже поставлены 14 мини-погрузчиков, два заливщика швов и шесть подметально-вакуумных машин для автомобильных дорог на сумму 112,3 миллиона рублей.
До 15 ноября будет осуществлена поставка еще 70 единиц на сумму 488 миллионов рублей.
Источник: https://fn-volga.ru/news/view/id/133037
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