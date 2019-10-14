КАМАЗ разработал новую снегоуборочную машину

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На базе полноприводного шасси КАМАЗ-43118 изготовлена уникальная снегоуборочная машина.

Уникальность спецтехники, разработанной «КАМАЗом» совместно с партнёром — ООО «Завод СпецАгрегат», заключается в высокой производительности. Снегоочиститель фрезернороторный СФР-1 модель 103-СА способен убирать до 3500 тонн снега в час. Для сравнения, производительность существующих российских аналогов — до 1600 тонн в час.

Кроме того, в числе особенностей техники — максимально возможный отброс снежной массы, на расстояние до 50 метров. В процессе снегоуборки спецмашина двигается за счёт гидропривода с бесступенчатым регулированием скорости (управление джойстиком из кабины оператора), а в транспортном режиме передвигается за счёт штатного механического привода.

Первыми заказчиками новой модели стали крупная газодобывающая компания и совместное российско-американское предприятие на острове Сахалин.