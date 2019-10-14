В Тамбовской области открылось производство по выпуску ткани для медицинских целей
архивное фото © simonyan-company.com
Котовский завод нетканых материалов приступил к выпуску ткани для медицинских целей. Также отечественным производителям доступны ткани для спецодежды, выпущенные компанией.
По словам директора КЗНМ, котовское предприятие готово обеспечить потребности любого швейного предприятия.
В компании налажен выпуск тканей различной плотности, применяемых при изготовлении спецодежды в медицине, производстве продуктов питания и др. сферах, требующих соблюдения особых требований к санитарии и гигиене.
Проект реализуется в рамках общероссийской программы импортозамещения. Несмотря на повседневный спрос на подобную продукцию, прежде нетканые материалы для одноразовых халатов, шапочек, масок
Котовский завод нетканых материалов — одно из ведущих предприятий отрасли, здесь выпускаются синтетические материалы, широко применяемые в быту: от привычных влажных салфеток до укрывного материала и наполнителей для верхней одежды.
Читайте также...
- Завод «Прогресс» в Мичуринске освоил производство искусственных сердец
- Студенты-медики Тамбова получили учебный корпус с тренажёрами-роботами
- Линию производства нетканных материалов открыли в Тамбовской области
14.10.1923:20:13