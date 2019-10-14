В Тамбовской области открылось производство по выпуску ткани для медицинских целей

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Котовский завод нетканых материалов приступил к выпуску ткани для медицинских целей. Также отечественным производителям доступны ткани для спецодежды, выпущенные компанией.

По словам директора КЗНМ, котовское предприятие готово обеспечить потребности любого швейного предприятия.

В компании налажен выпуск тканей различной плотности, применяемых при изготовлении спецодежды в медицине, производстве продуктов питания и др. сферах, требующих соблюдения особых требований к санитарии и гигиене.

Проект реализуется в рамках общероссийской программы импортозамещения. Несмотря на повседневный спрос на подобную продукцию, прежде нетканые материалы для одноразовых халатов, шапочек, масок и т. п. поступали из-за рубежа.

Котовский завод нетканых материалов — одно из ведущих предприятий отрасли, здесь выпускаются синтетические материалы, широко применяемые в быту: от привычных влажных салфеток до укрывного материала и наполнителей для верхней одежды.