«Русская кожа» открыла кожевенный завод в Алтайском крае

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15 октября в Заринске Алтайского края состоялось открытие нового кожевенного завода ООО «Русская кожа Алтай», входящего в группу компаний «Русская кожа».

Инвестиции в проект составили 2,1 млрд рублей. Завод имеет мощность по переработке 600 тонн сырых шкур в месяц, объём выпуска кожевенных материалов составит 100 000 м2 в месяц.

Сейчас на предприятии трудится 58 человек, будет 200. За последние 20 лет подобные проекты в Российской Федерации не осуществлялись.

Строительство завода послужило толчком для создания в Заринске ТОСЭР (территории опережающего социального экономического развития), первым резидентом которого стало предприятие ООО «Русская кожа Алтай». Открытие завода станет датой завершения инвестиционного этапа в строительстве предприятия и началом нового ещё более сложного этапа развития технологий и вхождения в рынок.

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Фактически за 2 календарных года с момента прохождения госэкспертизы проекта и получения разрешения на строительство (27.06.2017) был построен и подготовлен к работе современный кожевенный завод «РК Алтай». При проектировании и строительстве завода использовались самые передовые доступные технические и технологические достижения, имеющиеся в мировой кожевенной индустрии.

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Логистика поставок с завода позволит не только сократить затраты по обеспечению кожевенными материалами фабрик Сибирского федерального округа, но и благодаря сокращению транспортного плеча и сроков поставки продукции повысить конкурентоспособность на рынках Юго-Восточной Азии.

Запуск кожевенного завода будет началом создания кооперационных цепочек новых предприятий, в работе которых используются кожевенные материалы, таких как производство мягкой мебели, пошив галантереи, одежды и обуви.

Завод в Заринске стал шестым предприятием группы компаний «Русская кожа».

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