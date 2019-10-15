В Липецкой области открыли новый мост

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Через реку Быстрая Сосна между селами Черкассы и Талица запустили движение по новому мосту. До этого жители ездили по переправе, построенной фактически из подручных материалов. Конструкция находилась в аварийном состоянии, а во время паводка затапливалась.

Общая протяжённость мостового перехода вместе с подходами — 860 метров. Движение двухполосное.

Это первый мост, который сдается в этом году, но далеко не последний. До конца года завершится реконструкция переправы в Лебедяни. А в следующем году начнется ремонт моста в Ельце.

Новая переправа построена из железобетона. Опоры оснащены ледоперевальными брусьями, которые весной будут разрезать льдины, плывущие по реке. Мостовые подходы укреплены железобетоном, что исключает их размытие в период паводка. Высота конструкции на 2,5 метра выше старой.

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Мост способен выдерживать автомобильный трафик до тысячи машин в сутки, рассчитан на движение тяжёлой сельскохозяйственной техники. Строительство моста в Черкассах велось в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая стоимость работ составила 151,8 млн рублей.