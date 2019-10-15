На Южном въезде в Ростов начали строить пойменный мост
Новый мост заменит существующий 4-полосный. Его длина составит в 770 метров.
В будущее 8-полосное сооружение уже вбили 278 свай. Сооружение обещают сдать в 2021 году.
На отрезке автодороги к Ростову-на-Дону от М-4 «Дон» с 4 по 7 километр появится новая разворотная эстакада, расположенная зеркально к существующей.
Батайскую развязку реконструируют, в ее составе будет построен новый съезд для безопасного поворота со стороны Краснодара в направлении западного обхода Ростова, Батайска и Азова.
На данном участке количество полос движения удвоится, тем самым повысится пропускная способность дороги до 120 тысяч автомобилей в сутки.
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