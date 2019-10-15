Предприятие ПУРМ.Производство оборудования для термической резки металла
Аппарат воздушно-плазменной резки металлов ПУРМ-400ВА является самым мощным из выпускаемых нашим предприятием аппаратов и предназначен для разделительной резки металлов и сплавов толщиной до 100мм. В отличие от модели ПУРМ-400 В аппарат ПУРМ-400ВА имеет плавную регулировку тока в диапазоне 70.350А со стабилизацией +/- 2,5%, что позволяет получать качественный рез и использовать его на машинах термической резки, в том числе с числовым программным управлением (ЧПУ). Возможна регулировка тока резки непосредственно во время работы. Аппарат ПУРМ-400ВА оснащен автономной системой охлаждения плазмотрона водой. ПВ=100% (продолжительность включения) во всем диапазоне толщин.
Комплект поставки ПУРМ-400ВА: Источник питания; Блок автономного охлаждения (БАО); Пакет кабель-шланговый (10 метров); Ручка (резак) с плазмотроном П2-400ВР или плазмотрон П3-400ВА для машинной резки; Катод К-01У (10 шт.); Сопло С2-400 В (5 шт.); Ключ плазмотрона; Кабель заземления; Комплект предохранителей; Эксплуатационная документация
Плазмотроны
https://www.pur....ru/plazmotron/
Портальная промышленная машина для резки труб с ЧПУ «Сектор»
Портальная машина термической резки металла с ЧПУ «Параллель»
Рабочая зона 1500×3000 мм Толщина металла до 150 мм Скорость перемещения 6000 мм/мин
Трёхкоординатная портальная машина «Параллель» представляет собой обрабатывающий комплекс для раскроя листового металлопроката по заданным чертежам с использованием системы ЧПУ фирмы БалтСистем NC-201. Направляющие продольного перемещения располагаются независимо от раскроечного стола. Раскроечный стол устанавливается между ними. Машина оснащена системой слежения за расстоянием между резаком и разрезаемым листом. Машина позволяет осуществлять вырезку заготовок сложной конфигурации с высокой точностью и качеством поверхностного реза. Машина оснащена газокислородным резаком серии «НОРД», обеспечивающим вырезку по 1-му классу точности ГОСТ 14792-80 и может быть оснащена любым аппаратом плазменной резки металлов. Также на машине расположен блок электромагнитных клапанов для обеспечения подачи газа в автоматическом режиме. Создание управляющих программ происходит на отдельном ПК при помощи входящей в комплект поставки программы «Техтран».
Источник: https://www.purm.ru/mashiny-termicheskoj-rezki/s-chpu/parallel/
https://www.purm.ru/mashiny-termicheskoj-rezki/trub-chpu-3d/sektor/
Машина для резки слябов, блюмов и полураскатов Сляб
Предназначена для автоматизированной прямолинейной разделительной кислородной резки слябов из малоуглеродистых низколегированных сталей шириной от 1300 до 2600 мм и толщиной от 250 до 400 мм
Источник: https://www.purm.ru/mashiny-termicheskoj-rezki/mashiny-dlja-rezki-tolshin
Описание комплект поставки расходные материалы видео техническая документация МГР позволяет проводить непрерывное литье заготовок и их резку при температуре металла от 0 ºС до 900 ºС с использованием кислорода под давлением в сети от 12 до 25 кгс/см² и чистотой не менее 99,5%, а также природного газа под давлением в сети от 2,5 до 3,5 кгс/см². Резак для МГР «Сляб 1» имеет внутрисопловую схему смешения газов, что позволяет ему надежно работать в самых тяжелых условиях. Мундштук резака водоохлаждаемый с оптимальными газодинамическими параметрами, что позволяет устанавливать резак на расстоянии 50-70 мм от поверхности разрезаемого сляба. Такое минимальное расположение позволяет увеличить скорость резки, уменьшить расход режущего кислорода и провести работы по созданию технологии качественной кислородной резки слябов с уменьшением количества грата, образующегося на нижних кромках слитков. Технические характеристики машины «Сляб 1»
Рабочая зона портала, мм Ширина: 4 500 Длина: 15 000 Высота: 2 750 Длина рельсового пути платформы продольного хода портала, мм: 14 500 Длина рельсового пути тележки поперечного хода портала, мм: 3500 Количество резаков поперечной разрезки 2 Скорость перемещения платформы продольного хода, мм/мин от 50 до 6000 Скорость перемещения тележек поперечного хода, мм/мин: от 50 до 6000 Ход перемещения платформы продольного хода, мм 12 000 Максимальная потребляемая мощность, кВт 2,5 Тип применяемых газов: О2, N2, природный газ.
Давление газов в сети, кгс/см²: кислород 12 … 16 природный газ 2,5 … 3,5 Расход газов, м³/ч (на один резак): кислород режущий 55 … 135 кислород подогревающий 9 … 22 природный газ 5,5 … 18 Диаметр канала режущего кислорода, мм: 3,5 … 5 Скорость резки, мм/мин: 50 … 200 Ширина реза, мм: 5 … 12
Охлаждение резака водяное Давление воды перед установкой, кгс/см²: 4 … 6 Расход воды на один резак, л/мин: 5 МГР «Сляб-1» представляет комплекс состоящий из: портала на котором установлена платформа продольного хода, перемещающейся по рельсовому пути (координата Х). На платформе продольного хода по рельсовому пути (координата У) перемещаются тележки поперечного хода с суппортами подъема-опускания резака в вертикальном направлении (координата Z) в зависимости от толщины разрезаемого сляба. Высота подъема резака по оси Z составляет 250 мм.Резка сляба поперек осуществляется двумя резаками навстречу друг другу, с последующим отведением встречного резака и дорезкой оставшихся 100 мм реза вторым резаком. Полный автоматический цикл резки описывается в управляющей программе, которая закачивается в систему ЧПУ. На каждый тип сляба своя программа. Образующийся шлам ссыпается через воронку в тележку для сбора шлама. Продукты сгорания через систему воздуховодов поступают на фильро-вентиляционную установку. После того как сляб разрезан, каретки резаков возвращаются в исходное положение. Отрезанные части подаются на устройство удаления грата. (см устройство удаления грата). Возможно изготовить стационарный портал используемый только для поперечной резки слябов.
Машина газовой резки (МГР) Лавина CNC портального типа позволяет проводить резку малоуглеродистых и низколегированных сталей толщиной до 1200 мм с применением кислорода под давлением перед резаком от 3 кгс/см2 до 10 кгс/см2 и температуре металла от 200С до 3000С. Резак водоохлаждаемый, оснащается двухпламенным моноблочным мундштуком, обеспечивающим подогрев верхней и нижней кромок, разрезаемого металла, оснащенный оборудованием для кислородно-флюсовой резки.
Источник: https://www.purm.ru/mashiny-termicheskoj-rezki/mashiny-dlja-rezki-tolshin/lavina-cnc/
Вертикаль с ЧПУ
Раскрой листового металлопроката по заданным чертежам. Рабочая зона от 1500×3000 мм до 3600×12000 мм. Толщина разрезаемого металла — до 200 мм. Скорость перемещения от 50 до 6000 мм/мин.
Трёхкоординатная портальная машина «Вертикаль» представляет собой обрабатывающий комплекс для раскроя листового металлопроката по заданным чертежам с использованием системы ЧПУ. Машина состоит и портала с приводом, перемещающимся по рельсовым направляющим, суппорта, с закрепленным на нем, плазмотроном или газовым резаком. Направляющие продольного перемещения располагаются независимо от раскроечного стола. Раскроечный стол устанавливается между ними. Машина оснащена системой слежения за расстоянием между резаком и разрезаемым листом. Машина позволяет осуществлять вырезку заготовок сложной конфигурации с высокой точностью и качеством поверхностного реза. Машина оснащена газокислородным резаком серии «НОРД и может быть оснащена любым аппаратом плазменной резки металлов.
Источник: https://www.purm.ru/mashiny-termicheskoj-rezki/s-chpu/vertikal/
Кислородная резка металла — один из наиболее распространённых методов термической резки металла.
ПРЕИМУЩЕСТВА КИСЛОРОДНОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА:
БОЛЬШИЕ ТОЛЩИНЫ разрезаемого металла. Толщина разрезаемого металла может достигать 500 мм. и ограничена конструктивными особенностями машины термической резки.
НИЗКАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ резки металла;
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РЕЗА. Современные газовые резаки, в совокупности с правильным подбором типа горючего газа (ацетилен или пропан) и давления газов обеспечивают приемлемую ширину реза, почти полное отсутствие конусности реза и чистые (без наплывов и грата) кромки, почти не требующие дополнительной обработки;
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОГОРЕЗАКОВЫХ СХЕМ — при использовании технологии кислородной резки возможно одновременное использование нескольких газовых резаков или специальной оснастки для резки одного листа металла, например в машинах термической резки «Юпитер Газ2».
НЕДОСТАТКИ кислородной резки металла:
ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ТИПУ РАЗРЕЗАЕМЫХ МЕТАЛЛОВ — при использовании технологии кислородной резки возможно обрабатывать только некоторые виды чёрных и цветных металлов;
ВЫСОКАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ резки (по сравнению с другими видами термической резки) металла в диапазоне толщин до 10 мм.;
ОГРАНИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ разрезаемого металла — толщина разрезаемого металла, начиная с которой получается приемлемое качество реза — от 4 мм.;
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПАСНЫХ ГАЗОВ — при кислородной резке используются маслоопасный газ кислород (ГОСТ 5583-78) и пожароопасные горючие газы: пропан (ГОСТ Р 52087-2003) и ацетилен (ГОСТ 5457-75).
Компания ПУРМ более 15 лет занимается выпуском аппаратов воздушно-плазменной резки металлов и на сегодняшний день является одним из крупнейших производителей подобного оборудования в России.
Мы осуществляем: Шеф-монтаж Пуско-наладочные работы Гарантийное и послегарантийное обслуживание нашего оборудования Поставку комплектующих, запчастей и расходных материалов Серийный выпуск сертифицированного оборудования
Аппараты воздушно-плазменной резки металлов марки «ПУРМ» уже много лет используются на предприятиях Лукойла, Россйских Железных Дорог, Транснефти, Росэнергоатом, Северстали, Новомосковского Азота, Мосводоканала, Славнефти, на предприятиях среднего и тяжелого машиностроения, судостроительных и судоремонтных заводах, предприятиях черной и цветой металлургии.
Мы постоянно совершенствуем наши аппараты и стараемся соответствовать самым высоким стандартам качества и надежности. Широкая гамма плазменных аппаратов ПУРМ удовлетворяет потребности самых взыскательных клиентов.
https://www.purm.ru/o-kompanii-purm/
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