Предприятие ПУРМ.Производство оборудования для термической резки металла

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Аппарат воздушно-плазменной резки металлов ПУРМ-400ВА является самым мощным из выпускаемых нашим предприятием аппаратов и предназначен для разделительной резки металлов и сплавов толщиной до 100мм. В отличие от модели ПУРМ-400 В аппарат ПУРМ-400ВА имеет плавную регулировку тока в диапазоне 70.350А со стабилизацией +/- 2,5%, что позволяет получать качественный рез и использовать его на машинах термической резки, в том числе с числовым программным управлением (ЧПУ). Возможна регулировка тока резки непосредственно во время работы. Аппарат ПУРМ-400ВА оснащен автономной системой охлаждения плазмотрона водой. ПВ=100% (продолжительность включения) во всем диапазоне толщин.

Комплект поставки ПУРМ-400ВА: Источник питания; Блок автономного охлаждения (БАО); Пакет кабель-шланговый (10 метров); Ручка (резак) с плазмотроном П2-400ВР или плазмотрон П3-400ВА для машинной резки; Катод К-01У (10 шт.); Сопло С2-400 В (5 шт.); Ключ плазмотрона; Кабель заземления; Комплект предохранителей; Эксплуатационная документация

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Плазмотроны

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Портальная промышленная машина для резки труб с ЧПУ «Сектор»

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Портальная машина термической резки металла с ЧПУ «Параллель»

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Рабочая зона 1500×3000 мм Толщина металла до 150 мм Скорость перемещения 6000 мм/мин

Трёхкоординатная портальная машина «Параллель» представляет собой обрабатывающий комплекс для раскроя листового металлопроката по заданным чертежам с использованием системы ЧПУ фирмы БалтСистем NC-201. Направляющие продольного перемещения располагаются независимо от раскроечного стола. Раскроечный стол устанавливается между ними. Машина оснащена системой слежения за расстоянием между резаком и разрезаемым листом. Машина позволяет осуществлять вырезку заготовок сложной конфигурации с высокой точностью и качеством поверхностного реза. Машина оснащена газокислородным резаком серии «НОРД», обеспечивающим вырезку по 1-му классу точности ГОСТ 14792-80 и может быть оснащена любым аппаратом плазменной резки металлов. Также на машине расположен блок электромагнитных клапанов для обеспечения подачи газа в автоматическом режиме. Создание управляющих программ происходит на отдельном ПК при помощи входящей в комплект поставки программы «Техтран».

Источник: https://www.purm.ru/mashiny-termicheskoj-rezki/s-chpu/parallel/

https://www.purm.ru/mashiny-termicheskoj-rezki/trub-chpu-3d/sektor/

Машина для резки слябов, блюмов и полураскатов Сляб

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Предназначена для автоматизированной прямолинейной разделительной кислородной резки слябов из малоуглеродистых низколегированных сталей шириной от 1300 до 2600 мм и толщиной от 250 до 400 мм

Источник: https://www.purm.ru/mashiny-termicheskoj-rezki/mashiny-dlja-rezki-tolshin

Описание комплект поставки расходные материалы видео техническая документация МГР позволяет проводить непрерывное литье заготовок и их резку при температуре металла от 0 ºС до 900 ºС с использованием кислорода под давлением в сети от 12 до 25 кгс/см² и чистотой не менее 99,5%, а также природного газа под давлением в сети от 2,5 до 3,5 кгс/см². Резак для МГР «Сляб 1» имеет внутрисопловую схему смешения газов, что позволяет ему надежно работать в самых тяжелых условиях. Мундштук резака водоохлаждаемый с оптимальными газодинамическими параметрами, что позволяет устанавливать резак на расстоянии 50-70 мм от поверхности разрезаемого сляба. Такое минимальное расположение позволяет увеличить скорость резки, уменьшить расход режущего кислорода и провести работы по созданию технологии качественной кислородной резки слябов с уменьшением количества грата, образующегося на нижних кромках слитков. Технические характеристики машины «Сляб 1»

Рабочая зона портала, мм Ширина: 4 500 Длина: 15 000 Высота: 2 750 Длина рельсового пути платформы продольного хода портала, мм: 14 500 Длина рельсового пути тележки поперечного хода портала, мм: 3500 Количество резаков поперечной разрезки 2 Скорость перемещения платформы продольного хода, мм/мин от 50 до 6000 Скорость перемещения тележек поперечного хода, мм/мин: от 50 до 6000 Ход перемещения платформы продольного хода, мм 12 000 Максимальная потребляемая мощность, кВт 2,5 Тип применяемых газов: О2, N2, природный газ.

Давление газов в сети, кгс/см²: кислород 12 … 16 природный газ 2,5 … 3,5 Расход газов, м³/ч (на один резак): кислород режущий 55 … 135 кислород подогревающий 9 … 22 природный газ 5,5 … 18 Диаметр канала режущего кислорода, мм: 3,5 … 5 Скорость резки, мм/мин: 50 … 200 Ширина реза, мм: 5 … 12

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Охлаждение резака водяное Давление воды перед установкой, кгс/см²: 4 … 6 Расход воды на один резак, л/мин: 5 МГР «Сляб-1» представляет комплекс состоящий из: портала на котором установлена платформа продольного хода, перемещающейся по рельсовому пути (координата Х). На платформе продольного хода по рельсовому пути (координата У) перемещаются тележки поперечного хода с суппортами подъема-опускания резака в вертикальном направлении (координата Z) в зависимости от толщины разрезаемого сляба. Высота подъема резака по оси Z составляет 250 мм.Резка сляба поперек осуществляется двумя резаками навстречу друг другу, с последующим отведением встречного резака и дорезкой оставшихся 100 мм реза вторым резаком. Полный автоматический цикл резки описывается в управляющей программе, которая закачивается в систему ЧПУ. На каждый тип сляба своя программа. Образующийся шлам ссыпается через воронку в тележку для сбора шлама. Продукты сгорания через систему воздуховодов поступают на фильро-вентиляционную установку. После того как сляб разрезан, каретки резаков возвращаются в исходное положение. Отрезанные части подаются на устройство удаления грата. (см устройство удаления грата). Возможно изготовить стационарный портал используемый только для поперечной резки слябов.

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Машина газовой резки (МГР) Лавина CNC портального типа позволяет проводить резку малоуглеродистых и низколегированных сталей толщиной до 1200 мм с применением кислорода под давлением перед резаком от 3 кгс/см2 до 10 кгс/см2 и температуре металла от 200С до 3000С. Резак водоохлаждаемый, оснащается двухпламенным моноблочным мундштуком, обеспечивающим подогрев верхней и нижней кромок, разрезаемого металла, оснащенный оборудованием для кислородно-флюсовой резки.

Источник: https://www.purm.ru/mashiny-termicheskoj-rezki/mashiny-dlja-rezki-tolshin/lavina-cnc/

Вертикаль с ЧПУ

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Раскрой листового металлопроката по заданным чертежам. Рабочая зона от 1500×3000 мм до 3600×12000 мм. Толщина разрезаемого металла — до 200 мм. Скорость перемещения от 50 до 6000 мм/мин.

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Трёхкоординатная портальная машина «Вертикаль» представляет собой обрабатывающий комплекс для раскроя листового металлопроката по заданным чертежам с использованием системы ЧПУ. Машина состоит и портала с приводом, перемещающимся по рельсовым направляющим, суппорта, с закрепленным на нем, плазмотроном или газовым резаком. Направляющие продольного перемещения располагаются независимо от раскроечного стола. Раскроечный стол устанавливается между ними. Машина оснащена системой слежения за расстоянием между резаком и разрезаемым листом. Машина позволяет осуществлять вырезку заготовок сложной конфигурации с высокой точностью и качеством поверхностного реза. Машина оснащена газокислородным резаком серии «НОРД и может быть оснащена любым аппаратом плазменной резки металлов.

Источник: https://www.purm.ru/mashiny-termicheskoj-rezki/s-chpu/vertikal/

Кислородная резка металла — один из наиболее распространённых методов термической резки металла.

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ПРЕИМУЩЕСТВА КИСЛОРОДНОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА:

БОЛЬШИЕ ТОЛЩИНЫ разрезаемого металла. Толщина разрезаемого металла может достигать 500 мм. и ограничена конструктивными особенностями машины термической резки.

НИЗКАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ резки металла;

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РЕЗА. Современные газовые резаки, в совокупности с правильным подбором типа горючего газа (ацетилен или пропан) и давления газов обеспечивают приемлемую ширину реза, почти полное отсутствие конусности реза и чистые (без наплывов и грата) кромки, почти не требующие дополнительной обработки;

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОГОРЕЗАКОВЫХ СХЕМ — при использовании технологии кислородной резки возможно одновременное использование нескольких газовых резаков или специальной оснастки для резки одного листа металла, например в машинах термической резки «Юпитер Газ2».

НЕДОСТАТКИ кислородной резки металла:

ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ТИПУ РАЗРЕЗАЕМЫХ МЕТАЛЛОВ — при использовании технологии кислородной резки возможно обрабатывать только некоторые виды чёрных и цветных металлов;

ВЫСОКАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ резки (по сравнению с другими видами термической резки) металла в диапазоне толщин до 10 мм.;

ОГРАНИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ разрезаемого металла — толщина разрезаемого металла, начиная с которой получается приемлемое качество реза — от 4 мм.;

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПАСНЫХ ГАЗОВ — при кислородной резке используются маслоопасный газ кислород (ГОСТ 5583-78) и пожароопасные горючие газы: пропан (ГОСТ Р 52087-2003) и ацетилен (ГОСТ 5457-75).

Компания ПУРМ более 15 лет занимается выпуском аппаратов воздушно-плазменной резки металлов и на сегодняшний день является одним из крупнейших производителей подобного оборудования в России.

Мы осуществляем: Шеф-монтаж Пуско-наладочные работы Гарантийное и послегарантийное обслуживание нашего оборудования Поставку комплектующих, запчастей и расходных материалов Серийный выпуск сертифицированного оборудования

Аппараты воздушно-плазменной резки металлов марки «ПУРМ» уже много лет используются на предприятиях Лукойла, Россйских Железных Дорог, Транснефти, Росэнергоатом, Северстали, Новомосковского Азота, Мосводоканала, Славнефти, на предприятиях среднего и тяжелого машиностроения, судостроительных и судоремонтных заводах, предприятиях черной и цветой металлургии.

Мы постоянно совершенствуем наши аппараты и стараемся соответствовать самым высоким стандартам качества и надежности. Широкая гамма плазменных аппаратов ПУРМ удовлетворяет потребности самых взыскательных клиентов.

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