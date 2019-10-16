Производство и характеристики насосов высокого давления для гидроразрыва нефтегазовых пластов

Насос плунжерный НП-720 Трастинжинириг

Предназначен для нагнетания рабочих жидких сред при гидравлическом разрыве нефтегазоносных пластов, цементировании, гидропескоструйной перфорации, промывки песчаных пробок, глушении скважин и для других промывочно-продавочных работ при освоении и эксплуатации скважин.

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Полезная мощность: 603 КВт

Максимальное рабочее давление: 105 Мпа

Наибольшая идельная подача л/мин: 1254 при плуннж.100

Трехплунжерный насос НТП-800 Ижнефтемаш

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Полезная мощность: 588 КВт

Максимальное рабочее давление: 80 Мпа

Наибольшая идельная подача л/мин: 1145 при плуннж.90

СИН-31.СИНЕРГИЯ

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Полезная мощность: 420 КВт

Максимальное рабочее давление: 100 Мпа

Наибольшая идельная подача л/мин: 1650 при плуннж.125

Уснановка насосная УНБП-450×700.Насос 3 Пн-70.Тамбовполимермаш

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Полезная мощность: 452 КВт

Максимальное рабочее давление: 70 Мпа

Наибольшая идельная подача л/мин:900 при плуннж.100

НТП 727 П Стромнефтемаш

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Полезная мощность: 249 КВт

Максимальное рабочее давление: 70 Мпа

Наибольшая идельная подача л/мин: 1473 при плуннж.90