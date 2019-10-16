Производство и характеристики насосов высокого давления для гидроразрыва нефтегазовых пластов
Насос плунжерный НП-720 Трастинжинириг
Предназначен для нагнетания рабочих жидких сред при гидравлическом разрыве нефтегазоносных пластов, цементировании, гидропескоструйной перфорации, промывки песчаных пробок, глушении скважин и для других промывочно-продавочных работ при освоении и эксплуатации скважин.
Полезная мощность: 603 КВт
Максимальное рабочее давление: 105 Мпа
Наибольшая идельная подача л/мин: 1254 при плуннж.100
Трехплунжерный насос НТП-800 Ижнефтемаш
Полезная мощность: 588 КВт
Максимальное рабочее давление: 80 Мпа
Наибольшая идельная подача л/мин: 1145 при плуннж.90
СИН-31.СИНЕРГИЯ
Полезная мощность: 420 КВт
Максимальное рабочее давление: 100 Мпа
Наибольшая идельная подача л/мин: 1650 при плуннж.125
Уснановка насосная УНБП-450×700.Насос 3 Пн-70.Тамбовполимермаш
Полезная мощность: 452 КВт
Максимальное рабочее давление: 70 Мпа
Наибольшая идельная подача л/мин:900 при плуннж.100
НТП 727 П Стромнефтемаш
Полезная мощность: 249 КВт
Максимальное рабочее давление: 70 Мпа
Наибольшая идельная подача л/мин: 1473 при плуннж.90
Читайте также...
- На заводе «Тверской экскаватор» начали выпускать новые модели техники
- В Новосибирске представили отечественную снегоплавильную станцию
- Производство роторных систем нефтегазодобывающего оборудования открыли в Санкт-Петербурге
16.10.1900:44:59