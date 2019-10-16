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Производство и характеристики насосов высокого давления для гидроразрыва нефтегазовых пластов

Насос плунжерный НП-720 Трастинжинириг

Предназначен для нагнетания рабочих жидких сред при гидравлическом разрыве нефтегазоносных пластов, цементировании, гидропескоструйной перфорации, промывки песчаных пробок, глушении скважин и для других промывочно-продавочных работ при освоении и эксплуатации скважин.

 © gisprofi.com

Полезная мощность: 603 КВт

Максимальное рабочее давление: 105 Мпа

Наибольшая идельная подача л/мин: 1254 при плуннж.100

Трехплунжерный насос НТП-800 Ижнефтемаш

 © izhneftemash.org

Полезная мощность: 588 КВт

Максимальное рабочее давление: 80 Мпа

Наибольшая идельная подача л/мин: 1145 при плуннж.90

СИН-31.СИНЕРГИЯ

 © vektornpo.ru

Полезная мощность: 420 КВт

Максимальное рабочее давление: 100 Мпа

Наибольшая идельная подача л/мин: 1650 при плуннж.125

Уснановка насосная УНБП-450×700.Насос 3 Пн-70.Тамбовполимермаш

 © tambovpolimer.ru

Полезная мощность: 452 КВт

Максимальное рабочее давление: 70 Мпа

Наибольшая идельная подача л/мин:900 при плуннж.100

НТП 727 П Стромнефтемаш

 © prom-rus.com

Полезная мощность: 249 КВт

Максимальное рабочее давление: 70 Мпа

Наибольшая идельная подача л/мин: 1473 при плуннж.90
Источник: https://cyberleninka.ru/article/v/r...-dlya-servisa-neftegazovyh-skvazhin

машиностроение, импортозамещение
  • Нет аватара termometrix
    16.10.1900:44:59

    И мощные,но многокамерные насосы в США.По сути это несколько агрегатов в одном корпусе.

     © americanoilpatch.equipment

    Halliburton HT400 twin pumping unit

     © gardnerdenver.com

    Quintuplex pump | GD 2500Q | Gardner Denver

     © global.weir

    SPM® QWS 2500 XL Frac Pump | Weir Group

    Мощности соотвественно: 294 КВт,1864 КВт,1669 КВт

    Отредактировано: termometrix~08:07 16.10.19
    #1165345
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