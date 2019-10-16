НЛМК поставил опытную партию проката с полимерным покрытием для бытовой техники LG
Новолипецкий металлургический комбинат, флагманская площадка Группы НЛМК, поставил российскому заводу компании LG Electronics опытную партию проката с улучшенным качеством полимерного покрытия, из которого изготовят корпуса стиральных машин.
Пробная партия прошла испытания на подмосковном заводе LG Electronics RUS. Тестирование по многоступенчатой системе оценки качества подтвердило соответствие свойств металла и качества полимерного покрытия стандартам LG Electronics RUS.
Специально для LG Electronics RUS на НЛМК разработали прокат с узкими диапазонами отклонений по физико-механическим и химическим свойствам металла и освоили технологию нанесения такого полимерного покрытия, которое отличается особой чистотой поверхности, цветовой устойчивостью и блеском, гибкостью и твердостью.
В ближайшее время НЛМК и LG Electronics RUS планируют перейти к серийным поставкам. Генеральное соглашение станет первым в практике LG Electronics RUS прямым договором с локальным российским производителем на поставку стали с полимерным покрытием.
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