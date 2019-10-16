«Второй мебельный комбинат» запустил в Подмосковье линию по выпуску матрасов

Второй мебельный комбинат © frprf.ru

«Второй мебельный комбинат» запустил в городе Клин Московской области новую производственную линию по выпуску взрослых и детских матрасов под брендом Natura Vera, которые будут продаваться в магазинах Hoff и «Много мебель».

Предприятие запустило в эксплуатацию систему конвейеров по производству пружинных и беспружинных взрослых и детских матрасов с использованием нового материала собственного производства Fintek-Х.

Для создания материала используются отходы производства матрасов — обрезь, которая состоит из синтепона, ткани и ниток. Благодаря этому цена готового матраса на 20% ниже аналогов при полном сохранении всех качественных характеристик.

Новые мощности позволят увеличить выпуск матрасов с 97 до 200 тысяч единиц в год. Фабрика планирует поставлять готовую продукцию в крупные сетевые магазины. Около 5% матрасов пойдут на экспорт — в Литву и Сербию.

Общий размер инвестиций в реализацию проекта составил 200 млн рублей.

В апреле 2019 года ФРП предоставил предприятию заем по программе «Проекты развития» в размере 66 млн рублей на закупку технологического оборудования для новых цехов.

«Поддержка Фонда развития промышленности позволила оперативно организовать новое производство и успешно начать новый сезон. Благодаря льготному займу мы закупили современное высокотехнологическое оборудование, которое помогло повысить производительность труда, что в свою очередь снизило себестоимость конечной продукции», — рассказал генеральный директор «Второй мебельный комбинат» Святослав Мокринский.

В ближайшем будущем предприятие планирует увеличить ассортимент и количество выпускаемых изделий.