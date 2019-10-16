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Новые и модернизированные предприятия агропрома

Агрокомбинат «Московский» завершил строительство тепличного комплекса площадью 17 гектаров

 © www.retail.ru

Агрокомбинат «Московский» (ТиНАО) запустил новую высокотехнологичную теплицу и таким образом завершил строительство многофункционального тепличного комплекса общей площадью 17 гектаров.

Выращивание зелени и цветов автоматизированно от посадки семян до сбора готового продукта, все посевы могут обслуживать всего 4 агротехника, энергоэффективность — на высоте.

К Новому году здесь вырастят 300 тысяч горшочков зеленого салата, к 8 марта — 3,5 миллиона тюльпанов, потом — более миллиона однолетних цветов для городских и дачных клумб, а затем придет время горшечных цветов — цикламенов, гербер, каланхое, бегоний. Потом цикл снова повторится.

Аналогичную теплицу холдинг открыл 3 года назад и, убедившись в ее эффективности, реализовал новый проект стоимостью 550 млн рублей. По расчетам, инвестиция окупится через 6-7 лет.

Расширяя ассортимент, агрохолдинг создает внутри себя микропредприятия. Например, цеха микрозелени и съедобных цветов, запущена линейка овощей и зелени для японской кухни, налажено выращивание клубники.
Источник: https://www.retail.ru/news/moskovsk...ortimenta-15-oktyabrya-2019-187492/

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Москва, тепличный комплекс
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