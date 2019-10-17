Завершена модернизация высокогорной подстанции 110 кВ - узлового центра питания юга Северной Осетии

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Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») инвестировала 617 млн рублей в комплексную реконструкцию подстанции 110 кВ «Северный портал», расположенной в высокогорном Алагирском районе Республики Северная Осетия (Алания).

Мощность объекта увеличена в 3 раза — до 20 МВА, построено комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией (КРУЭ) 110 кВ, установлены новейшие комплексы противоаварийной автоматики, обеспечена защита объекта от возможного схода лавин и селей. В результате повышена надежность схем выдачи мощности Эзминской ГЭС и Головной станции Зарамагского каскада ГЭС.

На энергообъекте демонтировано устаревшее силовое оборудование мощностью 6,3 МВА, установлены два новых трансформатора на 10 МВА каждый. В период реконструкции применялась мобильная модульная трансформаторная подстанция, что позволило выполнить работы без ограничения питания потребителей.

Помимо КРУЭ 110 кВ построено закрытое распределительное устройство 10 кВ. Для защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений смонтированы ограничители перенапряжения. Оборудованы кабельные заходы линий от нескольких подстанций 110 кВ. Надежность работы электросетей контролируют микропроцессорные терминалы противоаварийной автоматики российского производства.

Все оборудование установлено в совмещенном здании общеподстанционного пункта управления. Такое решение обеспечивает стабильность работы энергообъекта в зимний период, когда высота снежного покрова в районе, где он расположен, достигает 2 м. Для дополнительной защиты подстанции построена лавиноупорная стена.

Подстанция 110 кВ «Северный Портал» расположена на высоте около 2 тыс. м над уровнем моря. Это самый высокогорный объект магистральных электрических сетей юга России.