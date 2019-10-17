В Тамбовской области и Краснодаре строятся биотехцентры по производству безвирусных садовых растений

лаборатория физиологии и биохимии растений НПЦ "Агропищепром". Архивное фото © agropit.ru

Крупнейший в России и Восточной Европе биотехнологический центр по производству 14 млн безвирусных садовых микрорастений в год откроют в наукограде Мичуринске Тамбовской области в 2020 году. Это позволит полностью решить проблему импортозамещения в посадочном материале для регионов Центральной России, сообщил заместитель директора научно-производственного центра (НПЦ) «Агропищепром» Артем Чухланцев.

По словам Чухланцева, ученые центра будут оздоравливать, а затем размножать методом инвитро отобранные российские сорта ягодных культур, среди которых жимолость, актинидия, малина, ежевика, годжи и другие. В последующем безвирусный посадочный материал будут использовать в промышленном садоводстве.

Вторым этапом проекта мичуринского НПЦ станет открытие подобных биотехнологических центров еще в шести городах страны — Краснодаре, Санкт-Петербурге, Казани, Челябинске, Новосибирске и Владивостоке, в каждом их них будут выращивать от 5 до 7 млн микрорастений в год. «Центры обеспечат потребности всех федеральных округов в качественном посадочном материале плодовых и ягодных культур, адаптированных к местным климатическим условиям. Одновременно будет полностью решена проблема импортозамещения в этих субъектах. Общий плановый объем производства всех центров составит 59 млн микрорастений в год», — сказал Чухланцев, уточнив, что работы по строительству центра в Краснодаре уже начались.

«Сейчас в Мичуринском районе за счет собственных средств нашего центра ведется строительство здания нового биотехнологического комплекса. В нем будут располагаться лаборатории микроклонального размножения общей проектной мощностью 14 млн оздоровленных садовых растений в год с отапливаемым защищенным грунтом на площади 0,7 гектаров. Это будет крупнейший не только в России, но и во всей Восточной Европе биотехнологический комплекс, способный обеспечить качественным садовым посадочным материалом не только наш регион, но и все ЦФО. Открытие комплекса планируется в первой половине 2020 года», — сказал собеседник агентства.

НПЦ «Агропищепром» является одной из опорных научно-исследовательских площадок единственного в России аграрного наукограда Мичуринска. В 2014 году на его базе был создан центр садоводства им. И. В. Мичурина, который занимается исследованиями в области селекции, генетики, биотехнологии и микробиологии растений. Кроме того, НПЦ «Агропищепром» занимается разработкой и внедрением на предприятия России и стран таможенного союза функционального детского и спортивного питания.