Под Новосибирском началось строительство тепличного комбината

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Группа компаний «Горкунов» начала строительство тепличного комбината «Обской» площадью 6,8 га в Новосибирском районе. Проект реализуется рядом с тепличным комбинатом «Толмачевский».

Выполнен большой объем земельных работ, приступили к возведению свайного фундамента. Ориентировочная стоимость проекта — 1,3 млрд рублей, сроки сдачи — ноябрь будущего года. Площадь комбината составит 6,8 га.

ГК «Горкунов» имеет в Новосибирской области два тепличных комбината по выращиванию овощей: «Новосибирский» и «Толмачевский». Первый открылся в 2010 году и производит 12 тыс. тонн овощной продукции в год. Первая очередь «Толмачевского» открылась в 2016 году, вторая — в 2018.