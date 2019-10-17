Под Новосибирском началось строительство тепличного комбината
Группа компаний «Горкунов» начала строительство тепличного комбината «Обской» площадью 6,8 га в Новосибирском районе. Проект реализуется рядом с тепличным комбинатом «Толмачевский».
Выполнен большой объем земельных работ, приступили к возведению свайного фундамента. Ориентировочная стоимость проекта — 1,3 млрд рублей, сроки сдачи — ноябрь будущего года. Площадь комбината составит 6,8 га.
ГК «Горкунов» имеет в Новосибирской области два тепличных комбината по выращиванию овощей: «Новосибирский» и «Толмачевский». Первый открылся в 2010 году и производит 12 тыс. тонн овощной продукции в год. Первая очередь «Толмачевского» открылась в 2016 году, вторая — в 2018.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/7009965
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