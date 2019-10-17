Вторая партия новых автобусов поступила в Челябинск

© chel.aif.ru

В Челябинск пришли 11 новых автобусов на газомоторном топливе.

Сейчас машины проходят технический контроль и приёмку. После того, как новые автобусы поставят на учёт в ГИБДД, они выйдут на улицы города. Ожидается, что это произойдёт до конца октября. Новые машины можно будет увидеть на маршрутах № 4 и 34.

Напомним, первая партия новых автобусов на газомоторном топливе прибыла в Челябинск в начале сентября. Всего же городская администрация заключила контракты на поставку 66 машин большого класса с низким уровнем пола. Пока в город поступили только автобусы ЛиАЗ, до середины ноября Челябинск также должен получить две партии автобусов МАЗ. Все машины будут зелёного цвета — именно такими их захотели видеть участники опроса.

https://74.ru/t...sport/66274099/