Подмосковный Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ), расположенный в Орехово-Зуеве, передал для автопарка «Мострансавто» 76 новых автобусов ЛиАЗ-529265-03. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области со ссылкой на компанию.

«Техника поступила в парки перевозчика и в ближайшее время выйдет на городские и пригородные маршруты Подмосковья», — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что ЛиАЗ-529265-03 — низкопольный автобус большого класса, рассчитанный на перевозку до 100 пассажиров, включая 42 посадочных места. Машины оборудованы системой климат-контроля, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, информационными табло и комплексом видеонаблюдения, включая систему контроля состояния водителя.

Автобусы полностью адаптированы для маломобильных пассажиров. Они оснащены системой наклона кузова, механической аппарелью и специальной площадкой для размещения инвалидной коляски. Для повышения безопасности предусмотрены системы защиты от открытия дверей во время движения и предотвращения их защемления.

Поставка осуществляется в рамках государственной программы Минпромторга России по льготному лизингу и национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ликинский автобусный завод является одним из крупнейших российских производителей пассажирского транспорта и выпускает автобусы для городских, пригородных и междугородних перевозок. Продукция предприятия эксплуатируется в регионах России и поставляется в рамках программ обновления общественного транспорта.