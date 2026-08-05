Свыше 75 новых автобусов ЛиАЗ поступили в автопарк «Мострансавто»
Подмосковный Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ), расположенный в Орехово-Зуеве, передал для автопарка «Мострансавто» 76 новых автобусов ЛиАЗ-529265-03. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области со ссылкой на компанию.
«Техника поступила в парки перевозчика и в ближайшее время выйдет на городские и пригородные маршруты Подмосковья», — рассказали в ведомстве.
В пресс-службе уточнили, что ЛиАЗ-529265-03 — низкопольный автобус большого класса, рассчитанный на перевозку до 100 пассажиров, включая 42 посадочных места. Машины оборудованы системой климат-контроля, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, информационными табло и комплексом видеонаблюдения, включая систему контроля состояния водителя.
Автобусы полностью адаптированы для маломобильных пассажиров. Они оснащены системой наклона кузова, механической аппарелью и специальной площадкой для размещения инвалидной коляски. Для повышения безопасности предусмотрены системы защиты от открытия дверей во время движения и предотвращения их защемления.
Поставка осуществляется в рамках государственной программы Минпромторга России по льготному лизингу и национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Ликинский автобусный завод является одним из крупнейших российских производителей пассажирского транспорта и выпускает автобусы для городских, пригородных и междугородних перевозок. Продукция предприятия эксплуатируется в регионах России и поставляется в рамках программ обновления общественного транспорта.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Ликинский автобусный завод, расположенный в городе Ликино-Дулево (Орех...изингу и национального проекта «Инфраструктура для жизни».
- Ликинский автобусный завод (ЛИАЗ) представил низкопольный электробус е-City... работу в течение дня без ограничений по пройденному километражу.
- Компания «Лидертрейд» запустила новый завод по производств...ка России и стран СНГ. Общий объем инвестиций составил 172 млн рублей.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0