Ликинский автобусный завод, расположенный в городе Ликино-Дулево (Орехово-Зуевский г. о.), передал 15 автобусов ЛИАЗ 529265-03, которые будут работать на городских и пригородных маршрутах «Мострансавто». В ближайшее время они выйдут на линии в округах: Домодедово и Лосино-Петровский. Поставка осуществляется в рамках государственной программы Минпромторга РФ по льготному лизингу и национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ликинский автобусный завод — передал первую в этом году партию из 15 новых ЛиАЗов. До конца месяца должны поступить еще 61.

ЛИАЗ 529265-03 — это современный низкопольный автобус большого класса, рассчитанный на 100 пассажиров (42 сидячих места). Он отличается высокой надежностью и комфортом. Салон полностью адаптирован для маломобильных граждан благодаря системе наклона кузова и механической аппарели, а также оборудованным местом для инвалидных колясок.

Автобус оснащен дизельным двигателем ЯМЗ, мощность которого 310 л. с. Для безопасности и удобства пассажиров предусмотрены комплексы видеонаблюдения (включая контроль состояния водителя), климат-контроль, USB-розетки, информационные дисплеи, а также системы защиты от открывания дверей во время движения и противозащемления.

«ЛИАЗ продолжает повышать ориентацию на клиента, предлагая оптимальные комплектации под требования каждого региона. Мы передали надежные и вместительные пригородные автобусы большого класса, которые обеспечат комфорт и безопасность перевозок для жителей Подмосковья», — отметил генеральный директор завода ЛИАЗ Сергей Греков.

До конца сентября в «Мострансавто» поступит 252 транспортных средства — это не только автобусы ЛИАЗ, но также КАВЗ, Волгабас, Газель City, Citymax 8.

В Подмосковье насчитывается около 2 тыс. автобусных маршрутов, на них задействовано 7,9 тыс. автобусов. Работают более 15 тыс. водителей.