Ижорские заводы отгрузили гидроемкости САОЗ для первого энергоблока АЭС Руппур в Бангладеш

гидроемкости САОЗ. Архивное фото © ngv.ru

Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, завершили изготовление и отгрузили заказчику четыре гидроемкости системы аварийного охлаждения зоны (САОЗ) для первого энергоблока АЭС Руппур (Бангладеш).

В рамках контракта, заключенного с АО «АЭМ-Технологии» в октябре 2017 года, Ижорские заводы изготавливают для первого энергоблока станции четыре гидроемкости системы аварийного охлаждения активной зоны реактора (САОЗ), восемь гидроемкостей системы пассивного залива активной зоны реактора (СПЗАЗ) и компенсатор давления.

Емкости САОЗ и СПЗАЗ являются составной частью системы аварийного охлаждения активной зоны реактора и важнейшим элементом системы безопасности АЭС.

Назначение системы аварийного охлаждения активной зоны (САОЗ) — не допустить расплавления активной зоны реактора и исключить непосредственный контакт теплоносителя с ядерным топливом при аварийных ситуациях. Система аварийного охлаждения зоны состоит из четырех содержащих запас водного раствора бора независимых друг от друга емкостей, каждая из которых соединена трубопроводом с корпусом реактора.

Основной отличительной чертой энергоблоков АЭС Руппур является оптимальное сочетание активных и пассивных систем безопасности. Генеральный контракт на сооружение атомной электростанции в Бангладеш был подписан в конце 2015 года. В настоящее время осуществляется подготовительная стадия строительства энергоблоков № 1 и № 2 с реакторами ВВЭР-1200. Ижорские заводы вместе с Волгодонским филиалом АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» и Филиалом АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» изготовят и поставят на строящуюся станцию ключевое оборудование реакторного зала.