В Башкирии открыли новый мост через реку Уфу

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17 октября в Караидельском районе Башкирии открыто автомобильное движение по мосту через реку Уфу и по девятикилометровому участку дороги.

Новый мост открыли в рамках строительства автомобильной дороги Бирск — Тастуба — Сатка на участке обхода села Караидель. Протяженность моста составила 328 метров. Ширина его проезжей части — 9 метров. Сооружение отвечает третьему классу пропускной способности.

Новый мост оснащен судовой сигнализацией и очистными сооружениями ливневой канализациит. Он оборудован современным наружным освещением.

Данное сооружение является самым крупным объектом, который был построен к 100-летию Башкирии. Его строительство началось три года назад.

Общая стоимость проекта оценивается в 4 млрд рублей, средства выделены республиканским бюджетом. Генеральным подрядчиком строительства было АО «Башкиравтодор».

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Жители района ждали этого моста 300 лет, после того как ещё в царские времена здесь был построен Екатерининский тракт.

Мост стал одним из крупнейших региональных проектов, направленных на развитие экономики северо-востока Республики. По окончании строительства этот регион Башкирии будет надёжно связан с центральными районами республики, получит выход на федеральные трассы М5 и М7, на железнодорожную станцию «Янаул» и речные порты Бирск и Дюртюлей.

Строительные работы по объекту были проведены и закончены с опережением графика.

Строительство моста и дороги протяжённостью девять километров стало лишь первым этапом развития инфраструктуры северо-восточного района Башкирии. В ближайшие пять лет здесь будет реконструировано ещё 60 километров автодороги Бирск — Тастуба — Сатка. После завершения работ жители республики смогут попасть из Уфы в Дуванский и близлежащие районы, минуя федеральную трассу М5 и территорию Челябинской области.

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