В Костроме предприятие «Резилюкс-Волга» запустило новую производственную линию

© static.mk.ru

На костромском предприятии ООО «Резилюкс-Волга» запущена новая тринадцатая линия по производству пластиковой тары.

Благодаря этому предприятие сможет на 11% увеличить объем выпускаемой продукции.

До запуска новой линии предприятие занимало около 6% доли на российском рынке. Теперь эта доля увеличится.

Линия работает в три смены. В месяц она будет производить до 18 млн. ПЭТ-преформ. Это 15% от общего числа выпускаемой продукции.

Новое производство также позволит компании расширить ассортимент. Объем выпускаемой продукции увеличится до 1 млрд ПЭТ-преформ в год.

Для справки

Покупателями продукции «Резилюкс-Волга» являются крупнейшие мировым производителям напитков такие как «Хайнекен», «Фонте Аква», «Балтика», «ИДС Боржоми», «Шишкин лес», «Кока Кола». А также производители молочной продукции и подсолнечного масла: «Данон», «Эрман», «ДонМасло».