Череповецкий металлургический комбинат освоил переработку строительных отходов в щебень и металлолом

ПАО «Северсталь», одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, внедрило и регламентировало технологию переработки строительных отходов Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК) в щебень и лом на мощностях ООО «Северсталь-Вторчермет».

В сентябре на установке переработано порядка 3 000 тонн железобетона. Образующийся щебень используется для подсыпки и благоустройства территории. Металлический лом будет использован повторно в производстве стали. Пример взаимодействия имеет сквозной эффект для обоих предприятий внутри группы компаний, что увеличивает эффективность сотрудничества.

Основная задача рециклинга — снижение экологической нагрузки на окружающую среду. Этого предполагается достичь за счет сокращения объемов отходов, размещаемых на промышленном полигоне меткомбината. Переработке подвергнутся строительные отходы, образующиеся в результате демонтажных работ объектов промплощадки при выводе их из эксплуатации.

«Ранее лом железобетонных конструкций при ликвидации размещался на полигоне промышленных отходов компании, частично перерабатывался с привлечением подрядных организаций. Теперь это делают наши коллеги из „Северсталь-Вторчермета“ при помощи специальной установки. Череповецкая площадка предприятия обеспечивает рециклинг железобетона от демонтируемых построек и зданий», — отметил генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Вадим Германов.

Справочно:

Ежегодно на ЧерМК образуется порядка 6,5 млн тонн различных отходов, из которых 75% перерабатываются (шлаки, лом, отработанные масла и эмульсии), 20% используется в качестве сырья (пыль, шлам), 2% передается сторонним организациям для обезвреживания или утилизации (ртутные лампы, аккумуляторы, совтоловые трансформаторы), 3% отходов размещается на собственных объектах. Минимизация размещаемых отходов — приоритетная экологическая задача компании.