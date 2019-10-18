Новый блок молочного комплекса открылся в Архангельской области
18 октября открылась вторая очередь молочного комплекса в Няндомском районе Архангельской области. Инвестиции в строительство составили 70 млн рублей.
Новый блок животноводческого комплекса ООО «Агропромышленная компания», которая специализируется на разведении крупного рогатого скота холмогорской породы и является племенным репродуктором, включает в себя помещение на 200 голов, где будут содержаться телята и располагаться родильное отделение.
Идет строительство еще одного животноводческого объекта — телятника-профилактория на 300 голов.
На сегодняшний день общее поголовье КРС в хозяйстве составляет более 659 голов, в том числе коров 310 голов, валовый суточный удой порядка 6,8 тонн.
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