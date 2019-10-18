Ледокол «Обь» передан ФГУП «Атомфлот»

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18 октября на площадке ПАО «Выборгский судостроительный завод» (Выборг, Ленинградская область) состоялась церемония поднятия государственного флага на ледоколе «Обь». Был подписан акт передачи портового ледокола «Обь» между ФГУП «Атомфлот» (предприятие Госкорпорации «Росатом») и ПАО «Выборгский судостроительный завод».

Ледокол передан его новому владельцу и оператору ФГУП «Атомфлот», заключившему в 2014 г. договор о комплексе услуг портового флота на обслуживание проводки судов в акватории порта Сабетта для проекта Ямал СПГ.

Дизельный ледокол «Обь» мощностью 12 МВт с инновационной системой движения будет обеспечивать проводку танкеров, перевозящих сжиженный природный газ, в подходном канале и акватории порта Сабетта. В составе проекта «Портофлот» он будет трудиться для порта Сабетта вместе с буксирами ледового класса «Пур», «Тамбей» и ледокольными буксирами «Юрибей» и «Надым». С выходом в Сабетте завода СПГ на расчетную мощность им предстоит обеспечивать судозаход газовозов каждые 39 часов.

© vyborgshipyard.ru

Проект дизельного ледокола «Обь» (проект «Aker ARC 124») разработан финской компанией Aker Arctic Technology. В создании документации на разных этапах также были задействованы ЦКБ «Балтсудопроект» и КБ «Вымпел» (проект 30044).

Исключительные технические характеристики дизель-электрического ледокола «Обь» получили высокую оценку конкурсной комиссии Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение Арктики. За проект «Инновационная разработка — портовый ледокол пр. Aker ARC 124 зав.№ 232 „Обь“» дипломом лауреата третьей премии конкурса награжден руководитель группы технического наблюдения за строительством «Портофлота» ФГУП «Атомфлот» Александр Дегтерев.

Ледокол был заложен 27 сентября 2016 года, спуск на воду состоялся 21 июня 2018 г., а ходовые испытания ледокола прошли в сентябре 2019 г.

Главная особенность судна — инновационный движительный комплекс, состоящий из четырех винто-рулевых колонок мощностью 3 МВт каждая. Винто-рулевые колонки Azipod, шведского концерна ABB Group, расположены попарно в носу и корме судна, что обеспечивает ему максимальную маневренность во льдах.

Длина ледокола проекта Arc124 составила 89,5 м,

ширина — 21,9 м,

высота борта — 10,5 м.

Осадка варьируется в диапазоне 6,5 — 7,5 м.

Дальность плавания достигает 5 тыс. миль.

Ледовый класс — Icebreaker 7.

Экипаж 18 человек.

Судно спроектировано для работы в однолетнем сплошном льду толщиной 1,5 м с прочностью на изгиб 500 кПа или в ледовой шуге толщиной до 5 м со смерзшимся слоем до 0,5 м.

У судна три главных двигателя мощностью 4880 кВт каждый от компании Wartsila. По данным производителя, четырёхтактные дизели серии 31 являются на текущий момент одними из самых эффективных в мире.

В заметке были также использованы материалы с сайта судостроение

https://sudostr…osti/27901.html