Российские военные в 2019 году получили свыше 1,1 тыс. единиц современного вооружения

Минобороны России с начала года получило более 1 тыс. 100 единиц современного вооружения, включая 16 самолетов, 35 вертолетов, 200 единиц бронетанковой техники, а также три новых и два отремонтированных корабля, сообщили в МО РФ.

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В частности, на вооружение армейского корпуса Балтийского флота поступило более 30 танков Т-72Б.

С января в 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной) сформирован отдельный танковый батальон, укомплектованный, прошедшими обучение в учебных центрах Минобороны России командирами и экипажами боевых машин. На вооружение подразделения поступили современные танки Т-72Б3.

В мотострелковое соединение Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Волгоградской области, поступило на вооружение более 30 боевых машин пехоты БМП-3М.

В подразделения российской военной базы в Абхазии поступили 20 новейших бронированных автомобилей «Тигр-М» марки ГАЗ.

Также была заново сформирована 464 ракетная бригада в составе 8 армии в ЮВО.

Бомбардировщики Су-34 поступили на вооружение авиационного полка Центрального военного округа в Челябинской области, а многофункциональные истребители Су-35 — на вооружение истребительного авиационного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО в Тверской области.

В авиационные части ЮВО поступило около 10 современных вертолетов, в том числе Ми-28Н и Ми-28УБ «Ночной охотник» и Ми-35М.

Восемь новых транспортно-боевых вертолетов Ми-8 МТВ5 прибыли в Челябинскую область в эскадрилью бригады армейской авиации Центрального военного округа.

Ракетные войска стратегического назначения получили с начала года по девять баллистических ракет и пусковых установок грунтового базирования.

Военно-морской флот получил малый ракетный корабль «Советск», патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» и тральщик «Иван Антонов». Помимо этого, отремонтирована атомная подводная лодка «Омск» и модернизирован малый ракетный корабль «Смерч».