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Армия и Флот

Российские военные в 2019 году получили свыше 1,1 тыс. единиц современного вооружения

Минобороны России с начала года получило более 1 тыс. 100 единиц современного вооружения, включая 16 самолетов, 35 вертолетов, 200 единиц бронетанковой техники, а также три новых и два отремонтированных корабля, сообщили в МО РФ.

33921637828_e3a23c18f2_h33921637828_e3a23c18f2_h © ic.pics.livejournal.com

В частности, на вооружение армейского корпуса Балтийского флота поступило более 30 танков Т-72Б.

С января в 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной) сформирован отдельный танковый батальон, укомплектованный, прошедшими обучение в учебных центрах Минобороны России командирами и экипажами боевых машин. На вооружение подразделения поступили современные танки Т-72Б3.

В мотострелковое соединение Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Волгоградской области, поступило на вооружение более 30 боевых машин пехоты БМП-3М.

В подразделения российской военной базы в Абхазии поступили 20 новейших бронированных автомобилей «Тигр-М» марки ГАЗ.

Также была заново сформирована 464 ракетная бригада в составе 8 армии в ЮВО.

Бомбардировщики Су-34 поступили на вооружение авиационного полка Центрального военного округа в Челябинской области, а многофункциональные истребители Су-35 — на вооружение истребительного авиационного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО в Тверской области.

В авиационные части ЮВО поступило около 10 современных вертолетов, в том числе Ми-28Н и Ми-28УБ «Ночной охотник» и Ми-35М.

Восемь новых транспортно-боевых вертолетов Ми-8 МТВ5 прибыли в Челябинскую область в эскадрилью бригады армейской авиации Центрального военного округа.

Ракетные войска стратегического назначения получили с начала года по девять баллистических ракет и пусковых установок грунтового базирования.

Военно-морской флот получил малый ракетный корабль «Советск», патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» и тральщик «Иван Антонов». Помимо этого, отремонтирована атомная подводная лодка «Омск» и модернизирован малый ракетный корабль «Смерч».
Источник: https://tass.ru/armiya-i-opk/7016364

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армия, ВВС, ВМФ
  • Раиль Амирхан Раиль Амирхан
    18.10.1912:51:53

    почему собираются сократить военный бюджет в следующей ГПВ? ведь новые модели современной техники такие как армата,курганец,бумеранг,ударные беспилотники,транспортная авиация, фрегаты и апл за предыдущую ГПВ так и не были закуплены?

    #1165815
    • Нет аватара Юрген
      18.10.1913:03:35

      Сложно сказать. А сильно сокращают?

      #1165819
      • Раиль Амирхан Раиль Амирхан
        18.10.1913:11:16

        насколько можно понять по прессе и гпв20 и 27 обе по 19трл, но рубль сейчас явно не тот что был в 11году.

        #1165822
        • Нет аватара Юрген
          18.10.1913:16:34

          Мне кажется, лучше смотреть годовые бюджеты конкретно на закупку ВиВТ. Потому что эти гпв постоянно переделывают на середине срока и вообще невозможно понять, выполнили ее или сорвали, сколько потратили и на что.

          #1165823
    • Александр Вавакин Александр Вавакин
      18.10.1918:27:02

      а они нужны именно сейчас? не будет ли так что за 5 лет они устареют? Может стоит перебросить часть средств на разработку новой техники, вливая средства в науку.

      #1165912
  • Нет аватара MusclePump
    18.10.1916:04:08

    Есть Госпрограмма Вооружения на 2018-2027 года и под нее соответственно выделяются необходимые средства. Сколько и чего планируется закупить по этой госпрограмме это уже решают военные и Верховный Главнокомандующий. Возможны корректировки расходов на ГПВ.

    Один из замминистров обороны сказал что сокращается военные расходы потому, что в прошлой госпрограмме нужно было провести много НИОКРов, которые успешно завершены. В новой ГПВ уже значительно меньше НИОКРов отсюда и расходы меньше.

    Россия не повторяет ошибок советского прошлого, когда оружия закупалось с избыточной необходимостью в результате чего деньги шли не в социальную сферу и экономику и это было одной из причин ослабления экономики.

    Отредактировано: MusclePump~16:06 18.10.19
    #1165866
  • Нет аватара MusclePump
    18.10.1916:14:37

    Вообще данные от Минобороны разнятся. Недавно Министр Обороны говорил что поступило с начала года 2.2 тыс. единиц вооружения теперь тут пишут о 1.1 тыс. Что-то тут не так.

    #1165868
    • Нет аватара Юрген
      18.10.1916:17:32

      Я сам х.з. По моим подсчетам только танков в войска ушло больше 200 единиц с завода и после ремонта, а тут 200 единиц в целом, по самолетам то же самое, по вертолетам.

      В конце года бум считать.

      #1165870
      • Нет аватара MusclePump
        18.10.1916:38:15

        В НАЗВАНИИ НОВОСТИ КОСЯК.

        Это всего за 3 квартал 2019 года. Вот с сайта Минобороны:

        проведен Единый день приемки военной продукции, в ходе которого были подведены итоги реализации гособоронзаказа в третьем квартале в части поставок вооружения, военной техники и строительства объектов военной инфраструктуры.

        Отредактировано: MusclePump~20:28 18.10.19
        #1165876
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