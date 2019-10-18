В Туве введены в эксплуатацию первые солнечные электростанции

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В сёлах Мугур-Аксы и Кызыл-Хая Монгун-Тайгинского района Республики Тыва введены в эксплуатацию две автономные гибридные солнечно-дизельные энергоустановки (АГЭУ). АГЭУ состоят из солнечных электростанций суммарной мощностью 550кВт, систем накопления энергии общей ёмкостью 710 кВт*ч и дизельных генераторов (ДЭС). ДЭС, модернизированная до уровня АГЭУ управляется автоматической системой, обеспечивающей наиболее оптимальную работу и экономию топлива.

Реализация проекта обеспечит надёжное, качественное и бесперебойное круглосуточное электроснабжение двух удалённых населённых пунктов региона, в которых проживают около 7 тысяч человек.

«Солнечные модули обеспечат выработку 770 тыс. кВт*ч в год, что даст снижение расходов топлива на 588 тонн, что эквивалентно экономии в 31 млн рублей ежегодно», — сообщил директор «Хевел Энергосервис» Евгений Казаков.

Станции построены в рамках энергосервисного контракта с регионом за счёт собственных средств группы компаний «Хевел». Такая финансовая модель позволила избежать роста тарифов для конечных потребителей электроэнергии и обеспечит снижение нагрузки на региональный бюджет за счёт сокращения субсидий на компенсацию затрат по поставке дизельного топлива после завершения срока возврата инвестиций в рамках энергосервисного контракта.

Ранее группа компаний «Хевел» реализовала аналогичные проекты по энергоснабжению в труднодоступных населённых пунктах Республики Алтай и Забайкальского края.