Новую линию по производству колбас и деликатесов запустили в подмосковном Егорьевске
В городском округе Егорьевск Московской области запустили новую линию по производству, нарезке и упаковке сырокопченых колбас.
АО «Новая столица», выпускающая продукцию под торговой маркой «Егорьевская колбасно-гастрономическая фабрика имени К.Ю. Афанасьева», провела модернизацию предприятия.
Общий объём инвестиций в модернизацию составил 247 млн рублей.
Благодаря вводу в эксплуатацию нового оборудования Егорьевская колбасная фабрика не только расширит ассортимент и увеличит объем выпускаемой продукции, но и создаст дополнительно 25 рабочих мест. Также с 2020 года почти в два раза будет увеличен объем налоговых поступлений от предприятия в бюджет региона.
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