Завод углубленной переработки мяса птицы запустили в Сергиевом Посаде
Мощность подмосковного предприятия «Серволюкс Посад» составляет 24 тысячи тонн готовой продукции в год. Комплекс специализируется на выпуске полуфабрикатов, в том числе наггетсов и филе, для поставки в крупные федеральные торговые сети и предприятия общественного питания.
Объем частных инвестиций в реконструкцию и создание объекта составил 2,9 миллиарда рублей, за счет чего было создано 200 новых рабочих мест.
В рамках дальнейшего развития компания планирует строительство склада хранения замороженной продукции мощностью 10 тысяч тонн, что позволит оптимизировать работу предприятия, повысить стандарты хранения и получить международные сертификаты пищевой безопасности. В настоящее время ведется разработка проектной документации для реализации данного проекта.
В 2025 году в Московской области реализуется 30 инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса. За 10 месяцев с начала года завершено уже 25 из них, общий объем инвестиций составил около 10,3 миллиарда рублей, создано 959 рабочих мест. До конца года планируется реализовать еще 5 проектов с инвестициями порядка 17,8 миллиардов рублей и созданием 1 675 новых рабочих мест.
