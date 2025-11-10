В Подмосковье открылся новый завод по производству фермерских колбас
В городском округе Мытищи начала работу новая производственная площадка КФХ «Еремино поле». Инвестиционный проект по созданию завода «Фермерские колбасы Подмосковья» мощностью до 3600 тонн колбасной продукции в год реализован с объемом вложений свыше 500 миллионов рублей. На предприятии создано 100 рабочих мест.
Производственный комплекс включает три объекта: производственный корпус площадью 2 641,3 кв. м, здание магазина и котельную. На территории завода также работают пекарня и кафе, где можно приобрести готовую продукцию. КФХ «Еремино поле», основанное в 2011 году, специализируется на производстве колбасных изделий, мясных деликатесов и полуфабрикатов из сырья фермерских хозяйств Подмосковья. В 2024 году на предприятии произвели 580 тонн продукции, а в 2025 году планируют выпустить 720 тонн.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечают успешную реализацию инвестиционного проекта. Для строительства завода был предоставлен земельный участок без проведения торгов, а также предприятию была оказана поддержка, включая субсидию в размере 4,139 миллионов рублей на приобретение оборудования и поручительство АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» на 50 миллионов рублей. Проект способствует развитию малого и среднего бизнеса в агропромышленном комплексе региона.
