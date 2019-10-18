Детский сад на 280 мест, построенный по нацпроекту «Демография», открылся в Воронеже
Детский сад, построенный в жилом комплексе «Лазурный» по национальному проекту «Демография», открылся в Воронеже.
Детский сад рассчитан на 280 мест, почти половина мест отведена детям ясельного возраста. Кроме групповых комнат, в нем имеются музыкальный и спортивный залы, кабинет художественно-эстетических занятий, моделирования и экспериментирования, сенсорная комната, информационно-библиотечный центр. Строительство обошлось в 217 млн рублей, из них 70 млн была выделена из федерального бюджета, более 105 млн — из областного бюджета и оставшаяся часть — из бюджета города.
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18.10.1919:43:01