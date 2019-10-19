В Новой Усмани Воронежской области открылся детский сад

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18 октября, в микрорайоне «Ольха» села Новая Усмань открыли детский сад «Акварель».

Всего на территории Новой Усмани в этом году откроется 3 детских сада общей вместимостью 756 детей.

© nusmanadm.ru

© nu-today.ru

© nu-today.ru

© nu-today.ru

© nu-today.ru

© nu-today.ru

© nu-today.ru

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