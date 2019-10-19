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Детские сады и школы

В Новой Усмани Воронежской области открылся детский сад

 © nu-today.ru

18 октября, в микрорайоне «Ольха» села Новая Усмань открыли детский сад «Акварель».

Всего на территории Новой Усмани в этом году откроется 3 детских сада общей вместимостью 756 детей.

 © nusmanadm.ru

 © nu-today.ru

 © nu-today.ru

 © nu-today.ru

 © nu-today.ru

 © nu-today.ru

 © nu-today.ru

https://ok.ru/g.../70884391398220

Источник: http://nu-today.ru/news/20-educatio...mani-otkrili-noviy-detskiy-sad.html

Воронежская область, новый детсад
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