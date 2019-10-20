Металлоинвест начал поставки окатышей премиального качества с Михайловского ГОКа

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Компания «Металлоинвест», ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетрованного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, начала отгрузки потребителям окатышей премиального качества с Михайловского ГОКа.

Из смеси концентратов Михайловского и Лебединского ГОКов на Михайловском ГОКе произведены партии окатышей повышенной осно́вности — 1,0 (массовая доля железа — не менее 63,0%, прочность на сжатие — не менее 240 кг/ок) для компаний ArcelorMittal и Nippon Steel.

Металлоинвест реализует на Михайловском ГОКе комплекс мероприятий, направленных на повышение качества железорудного концентрата и окатышей. На обогатительной фабрике продолжается внедрение технологии тонкого грохочения Derrick, на фабрике окомкования идет модернизация обжиговых машин.

«Наша цель — вывести продукцию Михайловского ГОКа на уровень лучших мировых стандартов и открыть для нее новые рынки сбыта, — прокомментировал первый заместитель генерального директора — коммерческий директор УК „Металлоинвест“ Назим Эфендиев. — Первые поставки окатышей повышенного качества подтверждают востребованность новой продукции комбината ведущими мировыми металлургическими компаниями».

«Для потребителей важны металлургические свойства окатышей, прочность, возможность транспортировки без потери качества и эффективность плавки, — отметил главный металлург Михайловского ГОКа Сергей Пигарев. — Комбинат готов гибко адаптировать качественные характеристики выпускаемой продукции под запросы конкретных потребителей».

Для производства высокоосно́вных окатышей выполнена модернизация оборудования Обжиговой машины № 3 фабрики окомкования МГОКа. В частности, установлены новые высокопроизводительные весодозаторы известняка с усовершенствованной автоматизированной системой управления. Увеличены емкости расходных бункеров известняка. На участке сгущения, фильтрации и сырого окомкования выполнены работы по расширению площадок обслуживания.

Промышленному производству предшествовала серия опытных лабораторных исследований с последующим обжигом окатышей в реальных условиях. В лабораторных и промышленных испытаниях приняли участие специалисты НПВП ТОРЭКС (входит в состав Металлоинвеста).

Дальнейшее улучшение качественных характеристик концентрата Михайловского ГОКа за счет внедрения технологии тонкого грохочения позволит комбинату расширить выпуск высокоосно́вных окатышей. Секции обогатительной фабрики МГОКа с тонким грохочением производят концентрат c содержанием железа 67% и пониженным содержанием кремнезема.

Снижение уровня кремнезема в концентрате позволяет достигать необходимой осно́вности окатышей с меньшим количеством флюсующих добавок. Таким образом, повышается производительность обжиговых машин с сохранением необходимой прочности окатышей.

На другом предприятии Металлоинвеста — Лебединском ГОКе — окатыши с повышенной осно́вностью выпускаются уже три года.