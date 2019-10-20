Волгоградское добывающее предприятие завершило инвестпроект в Камышинском районе

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Реализацию инвестиционного проекта по освоению нефтегазоконденсатного месторождения «Молодежное» с общим объемом инвестиций 600 млн рублей завершило в Волгоградской области предприятие «Волгодеминойл».

В ходе реализации проекта построены, оснащены и введены в эксплуатацию Авиловские скважины № 11 и № 12. Теперь предприятие располагает 12 действующими месторождениями в регионе, из них восемь нефтяных, по два — нефтегазоконденсатных и газонефтяных. «Волгодеминойл» применяет технологии, обеспечивающие высокий уровень промышленной безопасности и защиты окружающей среды — полезное использование попутного нефтяного газа превышает 95%.

На освоение в регионе нефтегазовых месторождений с 2014 года компания направила более 5 млрд рублей. Реализация инвестпроектов позволяет развивать добывающую отрасль, создавать новые рабочие места, пополнять бюджет — за последние пять лет предприятие только в казну региона перечислило 3 млрд рублей налогов.

Сегодня организация ведет работу на участках общей площадью 13,6 тысячи квадратных метров в Жирновском, Котовском, Камышинском, Ольховском, Октябрьском и Светлоярском районах Волгоградской области, где продолжается техническое перевооружение объектов, проводятся масштабные геодезические исследования.

«Волгодеминойл» — старейшее совместное предприятие по добыче углеводородов между российским и западноевропейским партнерами. На равных долях акциями предприятия владеют Wintershall Dea и «РИТЭК», дочерняя компания одного из крупнейших в России производителей нефти — «ЛУКОЙЛа».

Программа развития ООО СП «Волгодеминойл» до 2023 года предусматривает бурение десяти новых поисковых и разведочных скважин, выполнение сейсморазведочных работ на площади более полутора тысяч квадратных километров.