ОМК начала производство в России установок,которые оптимизируют использование попутного газа

© omk.ru

Завод «Трубодеталь» (г. Челябинск, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК», г. Москва) начал производство импортозамещающего высокотехнологичного оборудования — установок отбензинивания газа в блочно-модульном исполнении.

Оборудование производится по патентам и лицензиям Научно-технического центра «Газпром нефти». Это первый отечественный проект, который позволит повысить эффективность нефтедобычи за счет использования новой технологии и рационально расходовать углеводородное сырье. Ранее в России подобное оборудование не производилось, а в мире насчитывалось всего три производителя — в США и Канаде.

Инициатором создания уникальной для России технологии отбензинивания газа и владельцем ноу-хау является Научно-технический центр «Газпром нефти» («Газпромнефть НТЦ»), который привлек к этой разработке МГТУ им. Н.Э. Баумана и выбрал изготовителя оборудования в блочно-модульном исполнении — завод «Трубодеталь». Ожидается, что до конца 2019 года оборудование полной заводской сборки поступит в адрес заказчика — компании «Газпромнефть-Оренбург». Установки будут испытаны на Царичанском и Филатовском нефтяных месторождениях.

Добычу нефти сопровождает выделение попутного газа. Отечественное производство установок отбензинивания газа на «Трубодетали» сделает более доступным процесс разделения попутного нефтяного газа на полезные фракции — нефтегазовый конденсат, который поступит в магистральный нефтепровод, и обычный очищенный газ. Мы рады представить на рынок новинку, которая повысит качество подготовки и глубину переработки углеводородных газов в условиях нефтепромысла.