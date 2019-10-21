«Промтрактор» передал партию бульдозеров ЧЕТРА Т9 в адрес Управления лесами Хабаровского края

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Компания ЧЕТРА передала десять отечественных бульдозеров ЧЕТРА Т9 производства завода «Промтрактор» в адрес Управления лесами Хабаровского края. Поставка бульдозерной техники осуществлена в рамках программы развития лесного хозяйства региона и национального проекта «Экология».

Первая партия, состоящая из десяти бульдозеров ЧЕТРА, уже пополнила автопарк лесного хозяйства Хабаровского края. До конца года компания передаст в распоряжение лесничеств и лесовосстановительных учреждений региона еще семь единиц техники. С помощью бульдозеров ЧЕТРА Т9 лесопожарные формирования смогут более эффективно тушить природные пожары, проводить опашку, которая защитит населенные пункты от огня, а также заниматься лесовосстановлением.

«Бульдозеры будут задействованы в тушении и предотвращении пожаров в Хабаровском крае, а именно в постройке противопожарных барьеров — противопожарных минерализованных полос, препятствующих распространению огня. Техника будет работать в разной местности, в том числе болотистой, поэтому часть машин поставлена с широкой гусеницей для увеличенной проходимости. Мы уверены, что техника ЧЕТРА прослужит долго на страже интересов лесных хозяйств региона и позволит сохранить для нас и наших потомков главное богатство человечества — лес», — комментирует руководитель дирекции региональных продаж на Дальнем Востоке ООО «ЧЕТРА» Сергей Демидов.

Небольшая эксплуатационная масса бульдозера ЧЕТРА Т9 открывает широкие возможности — бульдозер мобилен и удобен в работе, а высокая проходимость и мощность позволяют работать в тяжелых условиях. Эту машину можно перевозить на тралах, доставлять к месту работ даже вертолетом. Благодаря маневренности ЧЕТРА Т9 удобно эксплуатировать в стесненных условиях. Уникальная модульная конструкция всех узлов и систем гарантирует простоту технического обслуживания бульдозера. А региональное сервисное сопровождение и длительный гарантийный срок дают возможность уверенно выполнять поставленные задачи.