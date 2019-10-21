Первая в Омской области солнечная электростанция открылась на НПЗ «Газпром нефти»

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Омский НПЗ «Газпром нефти» завершил строительство первой в регионе солнечной электростанции мощностью 1 МВт. Новая станция размещена на площади 2,5 га и состоит из 2,5 тыс. солнечных панелей производства отечественной компании «Хевел». Уникальный для российской промышленности инвестиционный проект по внедрению технологий «зеленой» энергетики является частью масштабной программы развития Омского НПЗ, которую компания «Газпром нефть» продолжает с 2008 года.

Пилотная станция полностью обеспечивает электроэнергией комплекс административных зданий ОНПЗ, в том числе рассчитанный на 2,6 тыс. сотрудников единый бытовой корпус.

В Омской области в среднем 308 солнечных дней в году — и эти природно-климатические условия нашего региона надо использовать. И компания «Газпром нефть» — первая, кто сделала шаг в использовании солнечной электроэнергии. С одной стороны, это снижение стоимости электроэнергии для компании, с другой — решение экологических вопросов, так как мы сможем уходить от сжигания угля и других видов топлива.

Новую станцию построила компания «Хевел». Расчетная годовая выработка станции составит 1,2 млн кВт ч. Такой объем эквивалентен сжиганию более 1,8 тыс. тонн угля и позволит избежать более 5 тыс. тонн выбросов CO2 в атмосферу от выработки угольных ТЭЦ.

Установленные на станции инновационные солнечные модули отечественного производства входят в топ-5 по показателю эффективности, способны работать не только при прямом, но и при рассеянном солнечном свете. «И это двусторонние модули, которые позволяют вырабатывать электроэнергию из отраженного света, в частности от снега. Это до 30% дополнительной выработки зимой и до 10% - летом.

Гарантия на модули составляет 25 лет, за этот срок их эффективность упадет не более чем на 25%. Уже достраиваются другие электростанции c этими модулями в России и Казахстане, но на этой пилотной установке они применены впервые. Со следующего годы все панели, выпускаемые «Хевел», будут произведены по данной технологии